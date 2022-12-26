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俄媒引述克宮：蒲亭本週將與習近平對談

2022/12/26 18:48（12/26 18:52 更新）
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圖為9月15日中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統蒲亭（左）在撒馬罕會談。（Sputnik/Alexandr Demyanchuk/via 路透社）
圖為9月15日中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統蒲亭（左）在撒馬罕會談。（Sputnik/Alexandr Demyanchuk/via 路透社）
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）年底前將與中國國家主席習近平對談。報導中並未提供對談時間或形式等細節。

根據塔斯社，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，雙方將在適當時機公布細節。

路透社報導，蒲亭2月訪問北京時，與習近平宣稱兩國夥伴關係「無上限」。3週之後，蒲亭派兵入侵烏克蘭。

隨著西方國家譴責這場戰爭，並祭出制裁衝擊俄羅斯經濟，對蒲亭而言，與中國的夥伴關係日益重要，不過他9月也公開承認，北京曾對烏克蘭情勢表達質疑和關切。

俄羅斯前總統、現任國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）上週訪問北京，與習近平會面。

據新華社報導，習近平告訴麥維德夫，中國希望烏克蘭危機有關各方保持克制，並透過政治方式解決安全領域共同關切。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111226

#習近平
#蒲亭
#麥維德夫
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