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疑奈及利亞博科聖地成員殺害17牧人 竊走牲畜

2022/12/26 22:12
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（中央社奈及利亞卡諾26日綜合外電報導）奈及利亞的自衛民兵今天告訴法新社，伊斯蘭基本教義派組織博科聖地成員在動盪的東北部波諾州（Borno）殺害17名放牧人，並竊走他們的牲畜。

法新社報導，自衛民兵表示，牧人在馬法（Mafa）地區阿拉涅（Airamne）村莊附近牧場看管牛群，卻遭到博科聖地（Boko Haram）武裝分子攻擊。

民兵領袖科羅（Babakura Kolo）表示，17名牧人在打鬥中遇害，他們的牛隻遭竊走。

「這些放牧者奮力抵抗，但在槍枝和人數上比不過擁有更好武器的攻擊者。」

另一位民兵表示，這些博科聖地成員從附近的賈吉賈納（Gajiganna）森林營區發動攻擊。他們原本的據點位於桑比薩（Sambisa）森林，但遭敵人伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province, ISWAP）和奈及利亞軍隊驅離後，來到賈吉賈納森林。

伊斯蘭國西非省2016年自博科聖地分裂出來後，崛起成為稱霸該地區的團體。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111226

#科羅
#法新社
#奈及利亞
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