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民調問理想美國總統條件 拜登或川普都不合格

2022/12/28 08:31
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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）民調顯示，美國人理想的總統條件是「51歲到65歲的州長，具商務經驗，為了把事做好而願意妥協，曾在軍中服役加分」。無論現任總統拜登或有意再戰的川普都不合格。

今日美國報（USA TODAY）今天公布與索夫克大學（Suffolk University）合作的民調，透過問卷讓受訪者表達，理想中的美國總統應該具備什麼條件，以及認為哪些條件不重要。

索夫克大學政治研究中心主任巴萊洛斯（David Paleologos）模擬徵人廣告的格式做出首段引句，以此歸納這份在12月7日到11日針對1000人進行的電話民調結果。

「很不幸的，2024年大選目前還沒有理想的候選人出現。」巴萊洛斯在今日美國報的報導中指出，無論是拜登或前總統川普都不符合條件，且民調顯示超過6成受訪者不希望這兩個人2024年出來選。

民調顯示，美國人偏好的總統年齡是51歲到65歲，占50%，認為35歲到50歲適合的居次，占25%。

前總統川普11月宣布角逐2024年大選，他若當選，到了2025年就職日他已經78歲。在這份民調中，認為66歲到80歲是理想總統年齡的人只有8%。

民調結果對拜登更不利。已表態有意尋求連任的拜登，若連任成功，就職時已經82歲，但民調顯示僅不到1%的受訪者認為80歲以上是理想中美國總統的年齡。

儘管55%受訪者認為性別不重要，但對總統有性別偏好的人當中，認為理想總統為男性的受訪者占28%，偏好女性總統的為12%。報導下標「是時候產生一位女性總統了嗎？或許還沒」。

政黨傾向方面，無論民主黨或共和黨，各自有超過7成希望自己支持的政黨候選人當選總統。但除此之外，兩大黨以外的候選人也獲得顯著支持，除了有67%中間選民偏好，也有17%民主黨人與13%共和黨人支持。

民調也呈現選民偏好的領導風格。57%支持一位理想的總統為了把事情做好，應該願意妥協；34%認為無論如何都要堅持原則才是理想的總統。

在經歷方面，民調顯示民眾偏好州長資歷大於參議員資歷；偏好商業背景大於沒有商業背景；曾在軍中服役更獲得支持。以上3點尤其在共和黨支持者中最為顯著。（編輯：周永捷）1111228

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