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再度交鋒 眾院委員會預計30日公布川普納稅資料

2022/12/28 11:43
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）一名美國國會助理今天證實，聯邦眾議院歲計委員會預計將在30日公布前總統川普的納稅資料。

美聯社報導，目前正值年底假期期間，眾院預計30日召開例行性「形式議事期」集會。共和黨人將於明年1月3日起掌控眾院。

這名要求匿名的國會助理並未獲得授權討論川普納稅資料公開的時間。

民主黨主導的眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）20日在黨派涇渭分明的表決中，以24票對16票通過公開川普6年的納稅申報資料，相關文件將會刪去社會安全碼和聯繫資訊等敏感性資料。

川普在位時打破傳統，拒絕公布自己的財務、財產和商業帝國的真實狀況，為了不讓稅務資料曝光，甚至不惜大打曠日廢時的法律戰，引發諸多揣測。如今他宣布將再投入2024年大選，此次歲計委員會決定公布川普報稅資料，使其財務狀況被揭發的可能性增加。

歲計委員會在表決的同一天發布小組報告，內容顯示，美國國稅局（IRS）在川普擔任總統期間未能及時對他啟動強制性審計，這表明川普政府可能無視國稅局1977年規定，對總統的報稅資料應予審計。

直到2019年4月3日，國稅局才開始對川普2016年的申稅資料進行審計，此時川普已就職兩年多。

歲計委員會這次投票，是川普與民主黨之間多年鬥爭的高潮，雙方從競選活動、國會大廳，一路纏鬥到最高法院。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111228

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