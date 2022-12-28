日本迎新年 各機場出國人潮暴增

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本正準備迎接新年假期，由於各國鬆綁邊境管控，讓日本不少機場今年湧現疫情爆發後難得一見的出國潮。離東京市區約一小時車程的成田機場，預估過年期間將有超過30萬人出國。

日本讀賣新聞報導，成田機場今天是出國高峰，出境大廳因湧現攜家帶眷提著大型行李箱的旅客顯得格外熱鬧。

成田國際機場公司推估，今年12月23日到2023年1月5日約有31萬300人出國，雖然是去年同期約10.7倍之多，但只有疫情前2019年度的約45%。

今天預估會有約2萬5600人出國。一名住在東京都練馬區準備前往韓國的大四學生說：「總算可以出國了，要把過去忍著無法出國的情緒一次發洩掉。」

富士新聞網報導，根據各航空公司公布今天到2023年1月5日止的國際線訂位數，全日空較去年成長近5倍、總數約13萬6200人；日本航空較去年增加逾4倍、總數約14萬1700人。

朝日電視台報導，位於九州地方的福岡機場今天也湧現出國人潮，造成機場相當擁擠的原因之一，可能跟過去受疫情影響造成機場人力不足有關。

福岡國際機場公司表示，2021年幾乎沒有旅客搭乘國際線，但今年底到明年初預料將有約16萬人出國旅遊。

中京電視台報導，位於名古屋的中部國際機場今天同樣迎接出國高峰。

中部機場公司表示，今天和12月30日各有約2800人出國旅遊，最多旅客要前往的目的地是東南亞，其次依序為韓國、台灣及香港。

根據估算，今年底到明年初的年假期間，約有2萬名旅客會利用中部國際機場出境，雖然是2021年的約24倍之多，但如果跟疫情前的2019年相比，仍然只有約25%的水準。

關西電視台報導，關西機場國際線出境大廳，今天也湧現提著行李箱準備出國的人潮。

日本航空表示，這次新年假期從關西機場起降航班的訂位數，是去年同期約6倍之多。

關西機場公司表示，出國旅客目的地以韓國及東南亞等地為主，出國高峰將落在明天。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1111228