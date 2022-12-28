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日本進入流感全國流行期 恐與COVID-19同時流行

2022/12/28 18:21
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省今天宣布，日本已進入流行性感冒全國流行期。由於流感有跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）同時流行之虞，厚生勞動省呼籲民眾徹底做好基本防疫對策。

日本放送協會（NHK）、每日新聞、朝日新聞、沖繩時報及共同社等報導，因為COVID-19疫情發生後就沒有出現季節性流感流行，所以今年是日本時隔3年再度流行。

厚生勞動省表示，截至12月25日的最近一週，全國約5000處定點醫療機構共通報6103例流感病例，較前一週增加3511例。

根據日本官方定義，全國約5000處定點醫療機構每週通報流感患者數，平均每間醫療機構超過一人的話，就視為進入全國流行期。目前這個數字為1.24人。

由於日本境內COVID-19疫情正在升溫，厚生勞動省認為有跟流感同時流行之虞，呼籲民眾在檢討接種流感疫苗同時，應徹底做好基本防疫對策。

大阪府最近一週平均每間醫療機構已有2.21名流感患者，是2019年以來、也是COVID-19疫情下首次進入流行期。

沖繩縣政府今天也宣布，縣內時隔2年9個月再度出現流感流行徵兆，目前單週平均每間醫療機構已有2.91名患者，超過流行標準的1人。

日本國立傳染病研究所等單位表示，日本往年一季會有約1000萬人感染流感，推估2019年到2020年該季約有729萬人感染。

之後隨著COVID-19疫情在境內擴大，日本2020年到2021年銳減到只有1.4萬人感染流感，2021年到2022年甚至減少到只剩3000人感染流感。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111228

#日本
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#COVID-19
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