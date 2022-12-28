通膨擋不住 伊斯坦堡市大眾運輸費將漲近3成

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡28日專電）土耳其通膨率自2021年5月落在16.6%低點以來居高不下，造成當前「萬物齊漲」的狀況。伊斯坦堡市交通協調中心 （UKOME）昨天宣布，自2023年1月1日起大眾運輸費將調高29.1%。

伊斯坦堡是土耳其人口最多的都市，居民為了避免通勤時段塞車問題，多使用大眾交通工具，尖峰時段常見車站人潮眾多，不少乘客得等一至二班列車才可能順利搭乘。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，伊斯坦堡市今年第一波交通費用調漲於2月開跑，將通勤所需的伊斯坦堡卡（功能類似悠遊卡）價格每張一口氣提高92%。搭公車費用則於4月從5.48里拉（約新台幣9元）調升至7.67里拉。

計程車費用也有提高，從每公里6.3里拉調升至8.5里拉，短程載運服務起跳價上漲42%，來到40里拉；小型巴士搭乘費用從5.2里拉增至7里拉，學生搭乘校車費用則提高近20%。

土耳其運輸和基礎設施部代表于杰爾（Serdar Yücel）對伊斯坦堡市調漲大眾交通費用持反對立場，並呼籲市政府予以補貼。

他表示，地方政府有責任承擔大眾交通的成本，憂心通勤價格上漲會「促使民眾開車，而非搭乘大眾運輸工具，這反過來又會惡化交通」。伊斯坦堡市政府副秘書長戈克切（Buğra Gökçe）稱已進行相關補貼，並指出通貨膨脹是調漲主因。

根據12月初公布的官方數據，土耳其11月通膨率從10月的85.51%下滑到84.39%，是2021年5月以來首度下降。然而，土耳其「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group，ENAG）獨立經濟學家發布報告指出，11月消費者物價指數（CPI）年增率來到170.70%，直逼官方數據的兩倍多。

為了緩解通膨造成的痛苦，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）日前宣布於2023年提高最低薪資55%至8500里拉。

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一般認為，艾爾段做出提高最低薪資的決策是為了2023年大選催票。20年來艾爾段多仰賴工人階級支持，而藍領正是受通膨打擊最嚴重的族群。

儘管整體薪資大幅上漲，但里拉暴跌意味過去一年來，實質收入若以美元計算，僅略有成長。此外，分析指出，薪資上調或許有助艾爾段競選連任，但衍生的新成本可能削弱他以低廉成本促進出口及刺激觀光的經濟模式。（編輯：陳惠珍）1111228