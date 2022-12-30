美高中受邀玫瑰花車遊行 家長包車20小時也願意

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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國德州一所高中樂隊入選2023年元旦的玫瑰花車遊行，數十名家長買好機票飛往加州，但班機被迫取消，他們改包遊覽車，長途旅行20小時也要親自到場。

美國元旦年度盛會，2023年玫瑰花車遊行1月2日在加州巴沙迪納（Pasadena）舉行。屆時將有39座大型花車、21支行進樂隊和16支馬術隊共76團體參與演出。來自台灣的北一女樂儀旗隊是少數國際團體之一。

德州電視台KXAN報導，維斯塔里治（Vista Ridge）高中樂隊獲選在新年玫瑰花車遊行演出，對很多學生而言這將是他們第一次到訪加州，全校師生與家長都非常興奮。

不過最近美國空中交通受大風雪影響，許多航班取消或延遲。所幸樂隊成員與工作人員的航班不受影響，但搭乘另一架班機，數十名準備到場助陣的親友團班機卻遭取消。

電視台報導，航班取消也無法阻止想要到場助陣的親友們，他們包了一輛大型遊覽車，準備展開20小時的長途旅程。

電視台的畫面中，樂隊總監克里斯汀（Bryan Christian）站上遊覽車，在車子出發前，拿著麥克風對這些學生家長與親友表達感謝。

克里斯汀說：「我要向你們表達大大的感謝。事實上，就是有人會願意搭20小時的車子，那些人就是你們，這對你們的孩子而言真的是天大的重要。他們或許不會說出口，或許不會承認，能有你們在遊行路線上真的太重要了。祝你們旅途平安，我們巴沙迪納見。」（編輯：郭中翰）1111230