美公布電動車獎勵措施方針 歐盟企業可受益

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國今年稍早通過一項重要支出法案，官員近期概述了實施情況。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天說，歐盟「樂見」美國就商用車綠色補助計畫推出的指導方針。

美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）包含3700億美元左右的綠能補助金，以及對美製電動車和電池的稅金減免。

在美國政策下，如果選購電動車的美國消費者購買美國貨，將可獲得許多優惠，這讓歐洲國家坐立不安，認為此舉對歐洲車商有歧視之嫌。

但歐盟執委會在聲明中表示，美國今天針對商用潔淨車輛抵免額公布的指導方針，「重新確認」歐盟公司仍可獲得一些利益。

歐盟執委會表示，「透過租賃為客戶提供先進潔淨車輛的歐盟企業，可從『降低通膨法案』的獎勵措施中獲益」，且企業將「立即從新的指導方針獲益」。

但歐盟執委會也提到，法案另一部分涉及潔淨車輛抵免額，仍包含「歧視性條款」。

美國財政部在今天公布的文件中概述適用於稅金抵免的電動車型號；自2023年1月起，可抵免的金額最高達7500美元。

美國官員闡述了各方應如何遵守關於重要礦物和電池零組件的要求，但也說最終規定要到3月才會生效。

一名財政部官員告訴法新社，延到3月實施，是因為需要時間逐步解決法規的複雜問題，並瞭解業者和國會議員等人關切的事項。

根據美國的指導方針，新的電動車必須在北美組裝才符合要求，包括加拿大和墨西哥。

但美國聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）今天呼籲暫停實施電動車稅金抵免措施，他警告，這「正好讓想鑽漏洞的企業稱心如意」。

曼欽是參院能源暨自然資源委員會主席，他還說，國會開議後，他會進一步提出法案，還提醒不要依賴中國、俄羅斯等國家。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111230