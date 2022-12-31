越南簽證政策不夠便利 振興國際旅遊成效不佳

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越南的簽證政策不夠便利導致振興國際旅遊成效不佳，原本喊出2022全年要接待500萬人次的國際旅客，然而目標達成率只有7成，僅350萬人次到訪。圖為在河內市挑選紀念品的印度旅客。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月31日

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（中央社記者陳家倫河內31日專電）越南欲振興國際旅遊，卻因簽證手續繁瑣等因素，今年僅350萬國際旅客人次造訪。入冬後的河內市正值國際旅遊旺季，但市中心的攤商感嘆，生意與COVID-19疫情前相較僅恢復4成。

越南今年3月15日開放國際旅遊，並喊出全年要接待500萬人次的國際旅客，然而目標達成率只有7成，今年僅350萬人次到訪；而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，2019年國際旅客人次達1800萬。

越南振興國際旅遊成效不佳，引發越南媒體討論，分析認為原因有二，首先是主要國際旅客來源國包括中國、俄國分別因為防疫與戰爭衝突而流失，再者是簽證政策不夠便利，成了越南振興國際旅遊的兩大攔路虎。

舉例來說，越南目前給24個國家免簽且停留15至30天的待遇，並有80個國家可以申辦1個月期限的電子簽證，然而台灣身為第4大旅客來源國卻都不在列；此外，台灣自由行旅客申辦赴越觀光簽總費用還漲3倍不等。

在河內市36古街賣紀念品近20年的阮黎水（Nguyen Le Thuy）向中央社表示，冬天的河內市對西方遊客來說正是氣候最宜人的季節，然而即使是國際旅遊旺季，街上商家生意只恢復至疫情前的4成。

她觀察，現在36古街大多旅客來自歐洲，最近印度旅客也變多。一般來說，歐洲旅客會喜歡繪畫、竹製等產品，中國旅客則是什麼都買，出手非常闊綽，只可惜現在幾乎看不到中國旅客，日本旅客也仍未湧入。

36古街旁的還劍湖畔排滿了三輪車，但車夫等了許久也沒有客人上門。踩三輪車10年的陳文明（Tran Van Minh）說，近來生意有好一點，但與疫情前相較還是差很多，一天收入大概30萬越南盾（約新台幣390元）。

「現在越南很多工人失業，我們就像跟他們一樣，加上俄國與烏克蘭還在戰爭」。陳文明指出，現在亞洲旅客以印度最常見，但他們不常搭三輪車。由於國際旅遊景氣仍低迷，同業都把希望放在明年。

越南身為在COVID-19疫後第一批完全開放國際旅遊的東南亞國家之一，但相關成果被區域鄰國遠甩在後。越南官方於是保守看待明年的國際旅遊潮，設定僅將接待800萬的國際旅客人次，不到疫情前的一半。

旅遊業景氣低迷，越南旅遊業者近來敦促政府給予更多國家免簽，並將免簽停留時間從現在的15天延長至30至45天。此外，也有專家呼籲，允許更多國家可以申辦電子簽證，並且取消對COVID-19醫療保險的要求。（編輯：周永捷）1111231

入冬之後的河內市因氣候涼爽正值國際旅遊旺季，河內市所有的三輪車都出動到還劍湖畔準備載客，但因為越南簽證政策不夠便利等因素，國際旅客人潮不多，車夫等了大半天都沒客人上門。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月31日