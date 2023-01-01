日經：廣島G7峰會 日本擬邀澤倫斯基視訊與會

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本經濟新聞報導，日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，預計5月在廣島市舉辦峰會，擬邀烏克蘭總統澤倫斯基以視訊等方式與會；首相岸田文雄近期也將出訪G7各國。

報導指出，岸田有意在廣島 G7 G7小百科 原為8大工業國參與，成員包括法國、美國、加拿大、英國、德國、義大利、日本及俄羅斯，但自2014年起，俄羅斯因占領克里米亞被排除在外

創始於1973年的5大工業國組織，包括美國、日本、西德（現德國）、法國、英國

義大利於1975年加入成為6大工業國組織

加拿大於1976年加入，成為7大工業國組織，每年召開峰會商討國際社會面臨之主要政治和經濟問題

俄羅斯於1991年起參與G7峰會的部分會議，1997年至2014年曾被接納成為第8個成員國 看更多 關閉 峰會舉行期間，以視訊等方式邀請 澤倫斯基 澤倫斯基小百科 生日：1978年1月25日

學歷：基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院

經歷：第6任烏克蘭總統，劇團「95街區」創辦人、演員、編劇

澤倫斯基出生於猶太家庭，父親是大學教授，母親是工程師。

他大學時修習法律，但選擇投入戲劇事業、創辦劇團。

澤倫斯基在電視劇「人民公僕」扮演中學教師，角色飆罵貪腐爆紅。

2019年，澤倫斯基擊敗尋求連任的波洛申科，以73%高得票率當選總統。 看更多 關閉 （Volodymyr Zelenskyy）與會，直接詢問屆時的烏克蘭現狀。對日本來說，在G7合作因應烏克蘭情勢，也有著眼「台灣有事」（台灣發生事態）預做準備。

在以美歐國家為主體的G7，本來對中國的關心程度並非那麼高，但目前因為對中國軍事威脅及在東海等海域嘗試片面改變現狀的憂慮加深，所以持續跟日本強化安全保障合作。

因此，在為「台灣有事」預做準備的部分，能不能讓美歐等國強化參與將成焦點。目前也預定邀請今年20國集團（G20）主席國的印度及東南亞國家協會（ASEAN）主席國印尼參與廣島G7峰會，希望能促進美歐國家對東亞情勢的理解。

為了在廣島G7峰會舉行前跟各國領袖進行商議，岸田預計一月上旬出訪G7各國。日方正協調先訪問英國、法國及義大利，之後再赴美國華府與美國總統拜登會談；預料此行也將順訪加拿大。

另外，日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在新年致詞中說，由於俄羅斯入侵烏克蘭及有關核武器的威脅升高等情況，「全球正面臨二次大戰以來最嚴峻的安全保障環境」。

岸田說，日本今年作為G7輪值主席國將在廣島舉辦峰會，也擔任聯合國安理會非常任理事國，「我們堅定拒絕藉由武力片面改變現狀及以核武威脅的做法，將把這樣強烈的態度以載入史冊的分量向全世界展現」。

他說，將致力於外交努力及強化防衛能力，來達成身為首相保護國家及國民的使命。

岸田說，日本2022年克服了COVID-19疫情，為實現日本經濟強勁復甦及建立新國際秩序打下基礎。2022年針對加強防衛能力、新資本主義、綠色轉型（GX）、新時代現實主義外交等所做各項部署，今年要確實地推動，「這就是今年的定位」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120101