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G7峰會2023年移師廣島 日盼藉此呼籲實現無核武世界

2022/6/28 22:08（6/28 22:24 更新）
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日本首相岸田文雄（前右1）28日表示，明年G7高峰會將於5月19至21日在日本廣島舉行。 (圖取自twitter.com/kishida230)
日本首相岸田文雄（前右1）28日表示，明年G7高峰會將於5月19至21日在日本廣島舉行。 (圖取自twitter.com/kishida230)
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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本首相岸田文雄今天出席七大工業國集團（G7）領導人在德國南部舉行的年度會議時正式向與會國的領導人表示，明年5月19至21日將在日本廣島G7高峰會。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，G7領導人這幾天在德國南部的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行年度會議，今天閉幕。岸田在G7峰會上強調，他身為唯一遭戰爭原子彈轟炸的國家日本的首相，認為再也沒有比廣島更適合宣誓和平承諾的地點。

他說，要向世界宣誓不再發生核武慘禍，將與G7領導人一同在和平紀念碑前表態將為守護和平、國際秩序及價值觀而團結。

日媒今年5月報導，岸田認為，俄羅斯對烏克蘭發動侵略使得核威脅加劇，因此在曾經發生核爆的廣島舉辦G7峰會具重大意義，他盼藉此機會呼籲各國攜手實現「無核武的世界」。

現年64歲的岸田文雄出生於東京，在東京長大，但故鄉是廣島縣。他的祖父岸田正記、父親岸田文武曾擔任眾議員，由廣島選區選出。岸田文雄的選區也在廣島縣。（編輯：黃自強）1110628

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