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烏雲離開陰霾散去 舊金山跨年煙火如期演出

2023/1/1 20:36（1/1 21:10 更新）
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舊金山海灣跨年煙火秀，大雨過後照常演出，璀璨煙火迎接2023年。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年1月1日
舊金山海灣跨年煙火秀，大雨過後照常演出，璀璨煙火迎接2023年。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年1月1日
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（中央社記者張欣瑜舊金山1日專電）美國舊金山跨年夜遇上強降雨，降雨量寫下173年來第二高紀錄。入夜後烏雲逐漸散去，海灣煙火秀按照計畫舉行，璀璨華麗煙花點亮夜空，超過15分鐘的表演讓遊客不枉此行。

美東紐約時報廣場的水晶球落下後3小時，美西舊金山接續以盛大煙火秀迎接2023年，午夜12時一到，海灣大橋上空噴射出各種圖案的煙花，岸邊群眾發出陣陣驚呼聲。

過往有霧都之稱的舊金山在施放煙火時，有時會出現「只聞煙火聲不見煙火全貌」的朦朧景象，今年的煙火秀在大雨過後束束分明，一連15多分鐘的表演，讓現場快門閃不停。

從洛杉磯來到舊金山跨年的馬加納（Annai Magana）告訴中央社，她之前很長一段時間無法旅遊，現在能夠走出戶外再次和大家歡聚感到很美好。另一位從馬爾他來的女遊客蓋立（Rachel Galea）也表示，如今限制變少了，她對今年的煙火秀特別期待。

舊金山海灣煙火秀去年因為COVID-19新變種病毒Omicron確診數攀升臨時喊卡，讓不少民眾和遊客大失所望，今年的煙火表演遇上惡劣天氣，民眾白天緊盯舊金山市府的快訊通報，直到晚間都未宣布取消，果然入夜後雨勢漸弱，12時前天空已一片清澈，還可清楚看見滿天星辰。

北加州2022年最後一天遭遇強降雨，舊金山雨勢驚人，降雨量差一點創下自1849年來的最高紀錄，白天各地陸續傳出災情，多條公路因淹水封閉，所幸最後天公作美，讓這場眾人期待的跨年饗宴如期演出，為2023點亮新的開始。（編輯：林憬屏）1120101

#舊金山
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