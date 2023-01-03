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陸客入境韓國採檢首日陽性率2成 擴大防疫至港澳

2023/1/3 12:01
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國1月2日起要求來自中國旅客入境前後都必須採檢，規定上路首日就驗出61例確診，陽性率近2成；防疫當局今天宣布將部分規定自7日起擴大防疫，涵蓋從香港、澳門入境旅客。

韓國疾病管理廳統計，2日自仁川機場入境的中國航班乘客與機組人員共1052人，其中持短期簽證、必須立即在機場接受PCR檢查的外籍旅客309人內，共驗出61例確診，陽性率19.7%，這些確診者將在防疫當局準備的臨時隔離設施隔離7天。

其他743名韓國籍或持長期簽證外籍旅客須在入境1天內至住家附近衛生所採檢，結果預計將在今天出爐。

為防止中國COVID-19疫情飆升波及韓國，韓國政府去年12月30日宣布針對來自中國旅客新規，自今年1月2日至2月28日為止，來自中國旅客都必須在搭機前、入境後各做一次篩檢，持短期簽證者必須在機場等待PCR結果為陰性才能離開，但來自港澳旅客不在此限。

不過，韓國中央防疫對策本部今天表示，由於香港近期確診及病歿人數增加，去年12月來自香港旅客數超越中國旅客等因素，諮詢專家意見後決定將部分規定擴大至香港、澳門等鄰近區域。

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來自香港及澳門旅客須在搭機前採檢，入境後不須再驗、但必須填寫Q-CODE檢疫資訊；入境時出現疑似症狀者必須立刻採檢，持短期簽證的外籍確診者同樣須在機場附近的臨時隔離設施隔離7天，並全額負擔採檢與隔離住宿費用。

若確診者症狀嚴重、必須住院治療，根據互惠主義原則，中國籍確診者必須全額負擔醫療費用，港澳確診者可獲住院費用補助，但須自行負擔餐費與治療費用；台灣籍旅客則享全額補助。（編輯：高照芬）1120103

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