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搶賺觀光財 杜拜暫取消30%酒品銷售稅

2023/1/3 13:37
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（中央社杜拜2日綜合外電報導）杜拜已暫時取消課徵30%的酒品銷售稅，隨著波灣各大富裕城市之間競爭加劇，杜拜似想藉此吸引觀光客。

法新社報導，這項消息是由經銷商宣布，但尚未獲得有關當局的證實。由於杜拜酒類品項的價格在全球是數一數二的貴，一品脫（約0.5公升）啤酒通常要價超過15美元（新台幣460元），取消銷售稅的舉措應有助於讓酒類價格更親民。

另外，據經銷商MMI and African & Eastern的說法，年滿21歲、非穆斯林的消費者，如今可以免費取得飲酒許可，在杜拜為數不多的執照店家購買酒精飲料。

杜拜是穆斯林國家阿拉伯聯合大公國的金融、貿易與旅遊重鎮，而這個原油出口大國正逐步放寬飲酒限制。

不像鄰國沙烏地阿拉伯，阿聯並非全面禁酒的國家，但酒品只在有執照的飯店、餐廳、酒吧、指定商店銷售。

阿聯之中，只有鄰近杜拜的沙迦（Sharjah）完全禁酒。

在杜拜推出措施、削減酒品價格之前，鄰近的沙國首都利雅德（Riyadh）在尋求吸引觀光客和企業的永續之道，不遠的卡達也因剛主辦世界盃足球賽而知名度大增。

根據杜拜的經濟暨觀光局資料，杜拜於2022年前11個月吸引了超過1200萬國際訪客在當地過夜，比2021年同期的602萬成長了近1倍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120103

#杜拜
#穆斯林
#阿聯
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