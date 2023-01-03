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約旦河西岸衝突 以色列部隊擊斃15歲巴勒斯坦人

2023/1/3 19:30
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（中央社約旦河西岸雷馬拉3日綜合外電報導）巴勒斯坦衛生部通報，以色列安全部隊今天在約旦河西岸城市伯利恆殺害1名15歲青少年。以色列則說，以國邊境警察是向投擲汽油彈的人開槍。

法新社報導，根據巴勒斯坦衛生部宣布：「在占領軍士兵今天黎明對伯利恆的侵略中，15歲的青少年艾雅德（Adam Essam Shaker Ayyad）遭到開槍擊中胸部死亡。」

以色列軍方說，在伯利恆（Bethlehem）迪希難民營（Dheisheh）的這次行動中，有人向邊境警察投擲石塊和汽油彈。

軍方在聲明中說：「部隊向冒著生命危險投擲汽油彈的人開火，確定擊中目標。」

根據巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）報導，當以色列軍隊進入約旦河西岸占領區南部的迪希難民營搜查房屋時爆發衝突。

艾雅德是年初以來在約旦河西岸被以色列軍隊殺害的第3個巴勒斯坦人。

兩名巴勒斯坦男子昨天在北部城市哲寧（Jenin）遭到槍殺，以軍當時拆除2名遭指控在去年9月殺害1名以色列士兵的巴勒斯坦人所住房屋，引發了衝突。

根據法新社的統計，去年有超過150名巴勒斯坦人和26名以色列人在以色列和約旦河西岸的衝突中喪生，其中包括以色列併吞的東耶路撒冷。

聯合國去年12月表示，2022年是自2005年有紀錄以來約旦河西岸地區死亡人數最多的1年。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120103

#以色列
#艾雅德
#約旦河西岸
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