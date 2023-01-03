9旬翁為南非沙漠送報40年 成夕陽產業最後守護者

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（中央社南非卡維尼亞3日綜合外電報導）90歲的雨果每週四進入南非沙漠送報前，總會把沖好的咖啡倒進保溫瓶，帶著數顆水煮蛋，並用毛巾遮住雙腿，以免遭烈日曬傷。這份辛苦的差事，他已堅持了約40年之久。

法新社報導，這位「資深」報社編輯不斷穿越南非南部半沙漠氣候的卡魯地區（Karoo），來回一趟就是長達1200公里遠的路程。

人稱法蘭斯（Frans）的雨果（Charl Francois Hugo）1932年生於開普敦（Cape Town），堪稱這個夕陽產業最後的守護者。

這個精神矍鑠的老先生不但親自編輯3份週報，還會駕駛一台橘色飛雅特（Fiat）Multipla汽車，車上放著一台老式手提收音機，深入人跡罕至的乾旱地區。雨果將一份份8頁厚的週報親自送給訂戶，讓這片廣袤土地上的城鎮和村落知道外界發生的事。

他通常會在凌晨1時半離開距離南非最南端北方約500公里的角省西部小鎮卡維尼亞（Calvinia），傍晚左右回來。

近日派報期間，雨果告訴法新社：「我持續在每週四送報，不曾間斷。也許等到身體再也做不動了，就會停下。」

他曾先後在開普敦和納米比亞擔任記者近30年，退休後才來到這處偏鄉。

「工作壓力讓我無法承受，所以我才會搬到卡魯。正當我準備喘口氣，卡維尼亞這邊的報社老闆來問我有沒有興趣辦這事。」

雨果的女兒和女婿也曾參與他的工作，但只做了數月就辭職，「此後這件事就一直由我負責」。

雨果在妻子和3名助理協助下，目前每週仍付印約1300份報紙。僅管現在各國報社都在數位化浪潮下掙扎求生，但正如他所說，這些報紙證明他對社區新聞情有獨鍾，永遠不會改變。

這些報紙以南非荷蘭文（Afrikaans）撰發。奧斯卡金像獎影后莎莉賽隆（Charlize Theron）最近曾說，只剩下「大約44個人」會說這種語言，引發爭議。雨果說，他的報紙不僅延續了這種語言的生命，也把沙漠中相隔數百公里的小型社群串聯起來。

雨果說，只要他還在、還能工作，讀者每週四都會收到他的報紙。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1120103