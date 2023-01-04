邀中國專家討論COVID疫情 世衛盼得知更真實數據

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）COVID-19快速傳播加深各界憂慮之際，對世界衛生組織（WHO）提出建議的頂尖科學家指出，他們希望能在今天的重要會議上從中國首席專家口中得知「更真實的疫情狀況」。

世衛組織已邀請中國科學家參加今天與其病毒演化技術諮詢小組召開的閉門視訊會議，希望得知何種變異株在中國傳播的數據。這場會議不對社會大眾或媒體公開。

中國去年12月解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」措施後，確診病例激增，但中國官方公布的數據很零碎。

世衛委員會成員、荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）教授在會前告訴路透社：「我們想知道現在發生何事的更真實狀況。」她說，中國公布的住院人數等一些數據「不是很可靠」。

「提供更可靠的資訊，符合中國自身的利益。」

同為世衛委員會成員的南非科學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）表示，「當然」從中國得知更多資訊會很好，但這也適用於全球。德奧里維拉的團隊已檢測出一些新變異株。

到目前為止，中國分享至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的定序數據顯示，現在在中國傳播的變異株是Omicron分支，與世界其他地區的主流變異株一致。

古柏曼斯和同僚預料在世衛今天的會議中，將與中國疾病預防控制中心的科學家討論類似資訊。

古柏曼斯指出，他們目前為止僅見到中國已定序病例的「一小部分」，約700例，並已要求建立全球監測網以追蹤新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。

她說：「目前，我們所得到的（數據）相當零散，但這也是世界其他地區的實際狀況。」

路透社上月報導，自北京解除清零政策以來，世衛都未收到中國新的COVID染疫住院人數數據，讓若干公衛專家質疑中國是否隱匿有關疫情嚴重程度的資訊。

德奧里維拉批評多國對中國實施的旅遊限制。南非在示警世界注意Beta和Omicron變異株後，也經歷過這種處境。

他說：「疫情持續了3年，我們應該做的事是從錯誤中學習…鼓勵各國分享更多數據，最好的辦法是支持他們，而不是歧視他們，祭出管制旅行的限制措施。」

世衛發言人表示，專家預期將對在中國和全球傳播的變異株展開「詳盡討論」，中國科學家預料將進行簡報。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120104