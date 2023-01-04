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日本客年假出國 對國外物價高不戴口罩印象深刻

2023/1/4 16:43
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府2022年鬆綁COVID-19邊境管控及防疫行動限制，不少日本民眾利用今年新年假期出國旅遊。一段時間沒出國的日本遊客，對國外物價高漲及完全不戴口罩留下深刻印象。

日本富士新聞網報導，今年是日本時隔3年首見沒有任何行動限制的新年假期，許多民眾紛紛展開睽違已久的海外旅遊，讓位於千葉縣的成田機場今天迎接出國過年的返國人潮高峰。

成田機場公司表示，預估2022年12月23日到今年1月5日從成田機場出入境旅客人數，將是2021年同期的逾12倍之多。

跟著父母出國度假的男童受訪時說，他從新加坡回來，在當地游泳池等地玩水很開心。

從印尼峇里島返日的女性說，這次是久違的長時間旅行，非常快樂，跟朋友一同享受假期。

久未出國的日本遊客，也對國外的物價及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情生活印象深刻。

從澳洲返回日本的遊客說，物價很高，大概比日本高一倍左右；從峇里島回來的遊客說，那裡的人完全沒戴口罩，「那邊果然跟日本不一樣」。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120104

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