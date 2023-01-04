緬甸軍政府：將舉行自由公平的多黨選舉

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（中央社緬甸奈比多4日綜合外電報導）緬甸軍政府今天紀念獨立日時宣布，將舉行「自由且公平」的多黨選舉。數天前，緬甸軍政府法庭判前文人政府領袖翁山蘇姬總刑期達33年。

法新社報導，自從軍方在近2年前奪取政權以來，緬甸這個東南亞國家的大片地區一直被軍政府部隊和反抗軍之間的戰鬥所吞沒。

緬甸軍政府法庭最近結束對翁山蘇姬的一系列非公開審判之後，正準備在今年稍後舉行新的選舉，美國已表示這是一場「騙局」。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在奈比多對軍隊和支持者說：「在緊急狀態實施完成後，將根據2008年的憲法舉行自由且公平的選舉。」

緬甸軍政府實施的緊急狀態將在1月底到期，憲法規定在此之後當局必須啟動舉行新選舉的計畫。

敏昂萊沒有給出任何選舉的時間表。

緬甸軍方指控2020年11月選舉期間發生大規模選舉舞弊，這些指控未經證實，但軍方將其作為政變的理由。當時的選舉由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）大獲全勝。國際觀察家當時說，選舉大致自由且公平。

敏昂萊說，軍政府任命的選舉委員會正在與各政黨會面，討論「比例代表制的選舉制度」。他並未進一步說明。

分析家說，軍政府可能會廢除領先者當選制（first-past-the-post system），因為這使得翁山蘇姬領導的全國民主聯盟在2020和2015年贏得壓倒性勝利。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120104