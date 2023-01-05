經6輪表決美眾院議長仍難產 拜登：真是尷尬

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國共和黨掌控的聯邦眾議院陷入不斷加深的危機，在多數黨領袖麥卡錫與黨內極右翼勢力互不退讓之下，經過2天表決還是沒能選出議長，連總統拜登都直呼「非常尷尬」。

法新社報導，共和黨內議長人選呼聲最高的麥卡錫（Kevin McCarthy）在昨天3輪投票失利後，今天經過連續3輪投票仍無法當選眾院議長，迫使眾院暫時陷入停擺狀態。

面對共和黨人無法達成共識，美國總統拜登今天表示，眾院議長選舉陷入膠著「令人尷尬」，並表示全球都在關注。

拜登前往肯塔基州前對記者說：「我覺得他們花了這麼多時間來回表決，真令人尷尬。」

拜登說：「全世界都在關注。你知道，他們都在看我們能否齊心協力。」

這是一世紀以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長人選。1923年眾議院表決9次才讓時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）連任。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，即使眾院共和黨人在議長選舉發生內鬨，美國民主模式也不該受到質疑。

普萊斯對記者說：「我們從來都沒有說，民主進程毫無波折，或民主制度在運作方面天衣無縫。」

「而是在遵循流程、尊重制度之下，最終達成每個人都能接受的結果。」

「這就是民主運作的證明，即使這個過程可能比過去100年來花費的時間稍長一點。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110105