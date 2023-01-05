擬每月補助兒少1200元 東京知事：投資未來

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本東京都知事小池百合子表示為因應少子化，研擬每月發放約5000日圓（約新台幣1200元）補助金給轄內18歲以下兒少，理由是「對未來的投資」。

日本朝日電視台報導，小池1月4日在對東京都政府職員的新年致詞中，提出將提供轄內0歲到18歲者每人每月約5000日圓補助金的政策方針。

小池說為實現「孩童第一」的社會，將推動進一步對策，東京都必須帶頭充實具體化對策。

這項補助金預估將從2023年度開始發放。相關人士透露，補助對象不排富，具體發放方式接下來將進行檢討。

小池談到發放補助金理由時說，人口問題本來是中央政府應該策略性要努力解決的課題，但目前已到刻不容緩的階段。

這項政策方針在日本社群網站上引發網友迴響，有人說「太好了」、「希望早點發放」；但也有網友說「我不認為這樣能增加出生數」、「這是為了尋求連任撒錢嗎」等。

小池1月4日傍晚受訪時說，所需財源會透過修正東京都政府預算籌措，「被說成撒錢並不適當」。

她說，這種對孩童及教育的支援「考量的是對未來的投資」從這個意義上來說，希望確實幫助到育兒家庭。

另外小池接受讀賣新聞專訪時，分析日本少子化原因有3項，分別是未婚化與晚婚化、高額的育兒費用及兼顧育兒與工作有困難。

加上COVID-19疫情擴大及烏克蘭情勢等造成民生物價高漲，小池認為目前大環境對育兒家庭及兒童來說更為嚴峻，所以東京都政府必須盡快推動能力所及的對策。

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日本少子化從1990年左右開始成為重大社會問題，小池認為中央政府的對策總是慢半拍，「我不太有印象歷屆政府有抱持決心要因應」，中央政府的速度可能跟不上少子化進程，所以東京都必須率先採取因應對策。

東京都政府統計，截至2022年1月止，東京都內有約200萬名0歲到18歲孩童；若每人每月補助5000日圓，一年會需要約1200億日圓的預算。東京都2022年度預算規模約7兆8000億日圓。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120105