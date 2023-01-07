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澳洲西部爆發破紀錄洪災 人煙稀少社區孤立待援

2023/1/7 15:54
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲西澳州（Western Australia）經歷破紀錄洪災，許多偏遠社區孤立無援，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，政府已準備好提供任何必要支援。

路透社報導，西澳州的金伯利地區（Kimberley）受到原為熱帶氣旋艾莉（Ellie）的天氣系統影響，大面積降下豪雨，本週爆發罕見洪災。金柏利面積幾乎有3個英國大。

受災最嚴重地方包括約有1300人口的小鎮費茨羅伊克羅欣（Fitzroy Crossing）。由於洪水阻礙交通，補給品目前仰賴空運。當局稱這是西澳州史上最慘重洪災。

艾班尼斯表示，他的工黨政府和西澳州政府「展開建設性合作」，對發生在人煙稀少地區的洪災進行搶救。澳洲濱海渡假勝地布隆（Broome）也是災區。

艾班尼斯在維多利亞州（Victoria）城市吉朗（Geelong）對媒體記者表示，「這些洪水帶來災難性影響，許多社區…都遭遇困難，資源難以運達」。「我的政府已準備好提供任何需要的幫助。」

西澳州緊急救難單位表示，澳洲國防軍（Australian Defence Force）的飛機被用於協助受洪水侵襲的社區，並用契努克式（Chinook）直升機安置受影響居民。

澳洲氣象預報單位指出，當地目前不再受到惡劣天氣影響，但會持續監控情勢，在必要時發出警告。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120107

#艾班尼斯
#澳洲
#西澳州
艾班尼斯
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