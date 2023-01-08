日相岸田：核能也是一種能源 從正面來思考

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天談到日本能源政策時說，「核能也是一種能源，從正面來思考」，但也強調重視擴大可再生能源的態度。

日本富士新聞網報導，岸田今天上電視談到歐洲各國依賴俄羅斯提供能源，在烏克蘭遭入侵後受到影響時說，「日本也被認為（能源）高度仰賴中東，所以這並非事不關己」。

岸田還說，如何兼顧能源穩定供應及減碳，將成描繪未來的關鍵。

他說，考量日本的自然條件等，「我們必須準備所有能源」，有關核能也是一種能源、從正面來思考，「必須對國民進行說明」。

至於放射性廢棄物的處理，及用過核子燃料的再處理等「後端問題」，岸田說，中央政府必須負責推動相關對策，但因為討論要花不少時間，所以跟活用核能應該「同時進行討論」。

他也強調推動對可再生能源的協助等態度，「即使在日本，持續擴大可再生能源也是重點」。

岸田2022年8月24日在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上明確指出，「可再生能源與核能對推動綠色轉型不可或缺」，強調核電的必要性。

岸田舉「研發及興建新世代反應爐」及「核電機組延役」為例表示，為強化這些作為現在到未來的選項，希望加速進行檢討。

日媒當時分析，岸田推動新建或改建反應爐的態度變為鮮明，等於再度挑戰福島第一核電廠核子事故後的「脫離核電」潮流。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120108