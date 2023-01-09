南非國營電力公司執行長疑遭下毒 警方展開調查

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（中央社開普敦8日綜合外電報導）南非國營電力公司艾斯康（Eskom）今天表示，警方正在調查已請辭、將下台的執行長狄羅伊特（Andre de Ruyter）遭下毒案。

南非國有企業部長戈登（Pravin Gordhan）今天也告訴路透社，將對這起可疑事件「進行全面調查」，涉案人員將被起訴。

戈登表示，南非有兩派人馬鬥爭，「一派是希望南非成功且欣欣向榮，一派則希望從貪腐中致富」。但他未透露細節。

艾斯康爆發危機，導致南非境內史無前例大停電，狄羅伊特在未能解決停電問題的情況下，面臨政治壓力，去年12月14日請辭。

狄羅伊特2020年1月上台以來，主導公司內部全面性打擊貪腐和組織犯罪行為，其中包括破壞電廠內的基礎設施。狄羅伊特最後一天上班日是3月31日。

艾斯康安全部門主管在聲明中表示：「由於警方已展開調查，艾斯康無法對發生在2022年12月，有關集團執行長中毒事件進一步置評。」

這起疑似氰化物中毒事件由能源刊物EE Business Intelligence率先在7日揭露。

反對派民主聯盟黨（Democratic Alliance）今天要求當局對犯罪集團採取果決行動，並表示犯罪集團一心想鞏固對艾斯康的控制，此舉正在摧毀南非經濟。

南非警方未立即回應路透社尋求置評的要求。艾斯康董事長馬克瓦納（Mpho Makwana）也未能聯繫上。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120109