歐盟擬禁棕櫚油燃料 印尼大馬同意攜手化解

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（中央社印尼茂物9日綜合外電報導）馬來西亞新任首相安華訪問印尼，會見印尼總統佐科威後，這兩個全球最大棕櫚油生產國今天同意攜手合作，對抗這項商品遭「歧視」的問題。

路透社報導，這是安華（Anwar Ibrahim）去年11月大選未贏得簡單多數席次，但在12月通過國會信任投票並鞏固任期後首度出訪。佐科威（Joko Widodo）會後發表相關評論。

佐科威表示，兩國將攜手「對抗針對棕櫚油的歧視」，並「在棕櫚油生產國家協會（Council of Palm Oil Producing Countries）強化合作」，以解決問題。

鑒於棕櫚油產業恐造成大規模伐林，歐洲聯盟（EU）打算在2030年底前禁用棕櫚油生質燃料。

安華與佐科威在雙邊會談時簽署8項備忘錄，範圍涵蓋航運、進出口融資、綠色能源、電池業發展等，希望深化跨國貿易與投資。

兩人也談到印尼計劃從雅加達遷都到婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）的努山塔拉（Nusantara），安華並替有興趣在新首都投資的大馬企業傳遞11份意向書。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120109