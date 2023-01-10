韓國新堂站跟騷殺人案 檢方認無教化可能請求判死

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國新堂站跟騷殺人案，震驚韓國社會，女站務員遭男同事全周煥騷擾殺害。首爾中央地方法院今天辯論終結，檢方認為被告無教化可能，當庭要求處以最重刑罰，請求判處死刑。

首爾地鐵6號線上的新堂站女廁，2022年9月發生女站務員遭騷擾自己許久的男同事殺害，檢方今天在法院最終言詞辯論庭中要求對全周煥（譯音）判處死刑。

全周煥原任職首爾交通公社，因涉跟蹤騷擾同事A女遭起訴，但他在跟騷罪一審宣判前一天於新堂站女廁埋伏殺害A女，雖在現場被見義勇為民眾制伏，但A女身中數刀送醫不治。

根據韓聯社報導，檢方就32歲被告全周煥涉及特殊犯罪加重處罰法的報復殺人罪行求處死刑，並要求強制配戴可追蹤所在位置的電子裝置30年。

檢方表示，被告既遭判刑處分仍無悔意，竟以報復為目的殺害被害人，違法行徑不亞於其他類似案例。全案調查過程中完全看不出對被害人感到內疚，被告還認為「自己因此感到痛苦，展現自我中心的態度」。

從全周煥心理分析結果可看出，被告對他人感到憤怒時容易陷入自我中心思考，選擇採取殺人等極端方式的可能性非常高。

檢方認為，被告在犯案前竟還能因太無聊而看網漫消磨時間，「判斷此人毫無教化可能」，要求處以最重刑罰，避免再發生危及人身安全罪行。

全周煥今天在庭訊中進行最終陳述表示，非常後悔做了絕對不能做的事，對死者家屬悲痛感到抱歉。被告的律師稱，被告已深切反省，主張漫長刑期足以預防再犯，請求從寬處理。

全周煥原已在跟騷案一審判處有期徒刑9年，全案上訴中；他被控殺人部分另案審理，全案今天辯論終結預計2月7日下午宣判。（編輯：黃自強）1120110