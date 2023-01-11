2005年來最強風暴肆虐加州16死 豪雨降雪又將侵襲[影]

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美國加州近日遭暴雨侵襲，至少16人死亡，蒙特斯托鎮道路被洪水摧毀。（圖取自twitter.com/montecitofire）

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（中央社加州蒙特斯托10日綜合外電報導）無情的風暴今天再次侵襲加州，這是數週來極端天氣造成至少16人死亡、並讓廣大地區慘遭蹂躪之後，最新的破壞性災難事件。

法新社報導，傾盆大雨造成洪水氾濫、公路幹道關閉、樹木倒塌，駕駛和乘客被捲走，還有1名5歲男童在加州中部失蹤。接下來還有更多雨雪襲擊這個美國人口最多的州。

根據電力供應追蹤網站poweroutage.us數據，今天加州約有16萬戶家庭與企業停電。

國家氣象局（National Weather Service）表示，明天將有新風暴來襲，加州北部將再降下180毫米雨量，內華達山脈（Sierra Nevada）降雪量將增加數英尺。

國家氣象局描述了「大氣河流事件的無盡衝擊」，這是2005年以來最強大的風暴系統。

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）居住的蒙特斯托鎮（Montecito）遭大雨侵襲 ，數週來已因豪雨浸透的山丘可能發生危險的土石流，當局已下令疏散。

居民德穆耶（Daniel DeMuyer）告訴法新社：「因為山就在那裡，真的下大雨時，降雨的速度非常快…很快就會非常危險。」

「這是居住在如此美麗地方的代價，像這樣下大雨的時候，會造成很多破壞。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120111