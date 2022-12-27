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美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看

2022/12/27 12:14（12/27 12:51 更新）
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冬季風暴侵襲美國，紐約州一輛大型拖車26日幾乎被雪掩埋。（圖取自twitter.com/GovKathyHochul）
冬季風暴侵襲美國，紐約州一輛大型拖車26日幾乎被雪掩埋。（圖取自twitter.com/GovKathyHochul）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）這次讓美東大部分地區陷入酷寒，並造成近50人喪生的冬季風暴，是美國30年來最致命的一場暴風雪。

這場肆虐多日的暴風雪癱瘓美國東北，部分地區停電、陸空交通打結。除此之外，風暴在美國9個州共釀至少49人喪生，其中紐約州西部的伊利郡（Erie County）罹難總數最多，目前達27人。

以下是法新社彙整自1993年以來，一些帶來重大災損的風暴和寒流。

● 2021年致命寒流

一波致命寒流於2021年2月13日至19日期間襲擊加拿大、美國、墨西哥，造成美國中部與南部部分地區動彈不得。根據媒體報導，這波寒流在美奪走70條人命，數百萬人無電可用，也在地理位置更南的墨西哥看到6人喪生。

● 2016年怪獸風暴「雪斯拉」

2016年1月22日到24日，被稱為「雪斯拉」（Snowzilla）的怪獸級暴風雪冰封美國東岸，紐約是當中的重災區。這個雪怪發威，美東幾乎無處倖免，造成至少33人喪命，有超過1萬1000個航班被迫取消。

紐約中央公園測得的降雪量高達67公分，是1869年開始紀錄以來的次高。華府附近的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）24小時內就覆蓋了約56公分厚的雪。

▼紐約一名男子2016年1月23日走在被大雪覆蓋的街道上。
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● 2007年結冰路面奪42命

2007年1月中旬一次伴隨著冰與雪的寒流，共造成42人不幸身亡，其中大多數是因為路面濕滑發生的交通意外丟了性命，地點包括奧克拉荷馬州、德州、密蘇里州、愛荷華州、密西根州、紐約州以及緬因州。

● 暴雪1996

1996年1月7日到9日期間，美國東岸一場被媒體稱為「暴雪1996」（Blizzard 1996）的猛烈暴風雪造成數十人喪生，當中絕大部分是道路意外過世。

短短數日之後又有另一個風暴來襲，引發洪患。美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）資料顯示，「暴雪1996」造成的直接、間接死亡人數達154人。

● 1993年世紀風暴

根據美國國家氣象局資料，發生在1993年3月13、14日、被冠上「世紀風暴」（Storm of the Century）名稱的美東破紀錄大雪，造成270人喪生。

大多數的死亡案例來自賓州、佛羅里達州、紐約州、北卡羅來納州，連位處美國南部的阿拉巴馬州也有。除此之外，加拿大和古巴也分別有5人和3人喪生，佛州外海的國際水域也有5人丟了性命。

佛州還記錄到50個龍捲風、外海出現超過9公尺高的巨浪，以及超過1公尺的積雪量。

風暴奪走兩艘貨輪和船上的人員。一艘掛著賴比瑞亞國旗的船隻在加拿大東岸外海，船上一共有32人；另一艘宏都拉斯的船隻則是在佛州外海，載有16名船員。

這場「世紀風暴」的死者多為不敵酷寒的長者；而有些人是在剷雪或除冰時，心臟病發過世。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111227

#美國
#暴風雪
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