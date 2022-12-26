德州移民耶誕夜被丟置賀錦麗家門口 白宮譴責殘忍[影]

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影片來源：ABC7

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）威力強大的冬季風暴在平安夜當天席捲美國各地，但耶誕夜當晚3輛巴士在極低溫中將移民丟置在美國副總統賀錦麗官邸外。白宮譴責這樣的行為殘忍、可恥。

號稱40年來最嚴峻的冬季風暴在耶誕假期席捲全美各地，已造成26人死亡，數十萬家戶停電，超過5000個航班被迫取消，「炸彈氣旋」影響近2億5000萬人。

在如此嚴冬晚間，來自德州的3輛巴士抵達賀錦麗（Kamala Harris）在華府的官邸，將車上的移民丟置於此。華府昨晚的氣溫僅攝氏零下低溫，根據媒體拍攝到的畫面顯示，這些移民身上裹著毯子窩在賀錦麗官邸外的營火取暖，其中有一人還只穿著短褲。

外界將這次的行動根源歸咎於德州州政府。白宮助理新聞秘書哈山（Abdullah Hasan）在給「國會山莊報」（The Hill）的聲明中指出，耶誕前夕，德州州長艾波特（Greg Abbott）在未與任何聯邦或地方當局協調的情況下，將兒童遺棄在路邊、氣溫低於冰點，「這是殘忍、危險且可恥的噱頭」。

這不是艾波特與其他共和黨州州長首次將移民送到賀錦麗官邸或其他民主黨主政的城市，但在低溫寒冬中將移民棄置於室外，讓艾波特備受外界抨擊。不過，艾波特尚未證實他是否為這次行動的籌劃者。

德州聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）今天透過推文譴責艾波特在平安夜將沒錢也沒有能力的人趕下車，「不會讓你成為下一任共和黨籍總統」。紐約州眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）也在推特中批評艾波特在耶誕夜對在嚴寒中瑟瑟發抖的孩子的生命漠不關心，並指控這是犯罪行為。（編輯：韋樞）1111226