更多編輯台推薦新聞：
射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金
運動

射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現
生活

武陵農場零下4.9度楓葉又紅了 獨特秋冬美景同時出現

美國體育主播代班氣象連線 雪中嘲諷對話影片逾730萬次觀看
國際

美國體育主播代班氣象連線 雪中嘲諷對話影片逾730萬次觀看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德州移民耶誕夜被丟置賀錦麗家門口 白宮譴責殘忍[影]

2022/12/26 07:39（12/26 07:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：ABC7

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）威力強大的冬季風暴在平安夜當天席捲美國各地，但耶誕夜當晚3輛巴士在極低溫中將移民丟置在美國副總統賀錦麗官邸外。白宮譴責這樣的行為殘忍、可恥。

號稱40年來最嚴峻的冬季風暴在耶誕假期席捲全美各地，已造成26人死亡，數十萬家戶停電，超過5000個航班被迫取消，「炸彈氣旋」影響近2億5000萬人。

在如此嚴冬晚間，來自德州的3輛巴士抵達賀錦麗（Kamala Harris）在華府的官邸，將車上的移民丟置於此。華府昨晚的氣溫僅攝氏零下低溫，根據媒體拍攝到的畫面顯示，這些移民身上裹著毯子窩在賀錦麗官邸外的營火取暖，其中有一人還只穿著短褲。

外界將這次的行動根源歸咎於德州州政府。白宮助理新聞秘書哈山（Abdullah Hasan）在給「國會山莊報」（The Hill）的聲明中指出，耶誕前夕，德州州長艾波特（Greg Abbott）在未與任何聯邦或地方當局協調的情況下，將兒童遺棄在路邊、氣溫低於冰點，「這是殘忍、危險且可恥的噱頭」。

這不是艾波特與其他共和黨州州長首次將移民送到賀錦麗官邸或其他民主黨主政的城市，但在低溫寒冬中將移民棄置於室外，讓艾波特備受外界抨擊。不過，艾波特尚未證實他是否為這次行動的籌劃者。

德州聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）今天透過推文譴責艾波特在平安夜將沒錢也沒有能力的人趕下車，「不會讓你成為下一任共和黨籍總統」。紐約州眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）也在推特中批評艾波特在耶誕夜對在嚴寒中瑟瑟發抖的孩子的生命漠不關心，並指控這是犯罪行為。（編輯：韋樞）1111226

#艾波特
#賀錦麗
#白宮
艾波特
休士頓淨水廠停電水減降 當局要民眾飲水前煮開 德州將驅逐非法移民 沿美墨邊界部署裝甲運兵車
賀錦麗
伊朗鎮壓示威 聯合國婦女地位委員會資格遭撤銷 小馬可仕：菲美共同防禦條約持續協商和演變
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族