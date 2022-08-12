更多編輯台推薦新聞：
華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒
政治

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡
生活

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看
運動

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300
首頁 / 國際

移民淪美政治棋子 德州已將數千人送紐約施壓拜登

2022/8/12 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約11日綜合外電報導）法新社報導，美國德州政府高層包下巴士將數以百計移民送抵紐約市，共和黨人爭相在美國移民政策上拿下政治分數，移民已然淪為政治棋子。

報導說，40歲的廚師兼程式技術人員曼德斯（Gustavo Mendez）離開委內瑞拉往北旅行41天後，如今乘坐德州政府安排的巴士抵達紐約市。

極端保守的共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）讓數以百計尋求庇護者搭乘巴士北上，目的是施壓總統拜登政府遏阻移民跨境。

艾波特將在11月期中選舉尋求連任，多月來持續將移民送到華府，近來開始將他們推往紐約，這兩座城市嚴重傾向於民主黨，批評人士痛斥艾波特此舉是拉攏保守派選民的政治手段。

紐約市長移民事務辦公室長官卡斯楚（Manuel Castro）昨天在最新一批巴士抵達紐約時重申這個觀點，批評艾波特「把人當作政治棋子」，企圖「煽動反移民情緒」。

他說：「這是一個歷史性、前所未見的局面。再說一遍，這是艾波特州長的政治噱頭。」

卡斯楚譴責艾波特的作為，批評德州官員欠缺溝通，但堅稱「我們紐約市會支持這些陸續到來的尋求庇護者」，「我們首要任務是顧及這些人和家庭的福祉。許多人已抵達，又渴又餓，而且需要醫療照護」。

有關當局昨天派多輛救護車和數十名志工等候巴士抵達。

尋求庇護者中有一些婦孺，但許多是單身男性，大多數是委內瑞拉人，他們將所有家當裝在塑膠袋或小背包，歷經千辛萬苦，跋涉了大約4個月。

根據地方官員說法，自5月以來約有4000名尋求庇護者和難民抵達紐約市；官員表示計劃開設新的收容中心以容納這波人潮。

移民當局將在未來幾個月內與他們談談狀況，決定他們未來去向。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110812

艾波特
澳洲前總理：民主國家互挺 與台灣團結一致 美墨邊境移民悶死貨櫃增至51人 國土安全部調查
拜登
英媒：習近平預計下週訪問沙烏地阿拉伯 聯合國檢視美對抗種族歧視紀錄 報告8月底出爐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美退伍軍人曾接觸有毒物 拜登簽法案擴大福利