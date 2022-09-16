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佛州長包機送移民到富人島 拜登批拿人民操弄政治

2022/9/16 12:52
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國共和黨人在11月期中選舉前大打移民牌，佛州州長迪尚特派兩架飛機，將委內瑞拉無證移民從德州送到麻州富人度假勝地瑪莎葡萄園島。拜登痛批共和黨人利用人民操弄政治。

法新社報導，包括兒童在內約50名移民昨天抵達瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard），從已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）到柯林頓（Bill Clinton）等民主黨總統都曾到此避暑過，前總統歐巴馬（Barack Obama）更在當地買下一棟豪宅。

麻州州議員費南德斯（Dylan Fernandes）說：「包機將移民從德州送往瑪莎葡萄園島。許多人不知道他們在哪裡。他們說他們被告知將獲得住宅和工作。」

半天後，同樣從德州來的兩輛巴士，將數十名移民放在副總統賀錦麗（Kamala Harris）於華盛頓特區的住所附近，這是德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）為了在移民議題上向民主黨人施壓，進行為期5個月行動的一部分。

迪尚特（Ron DeSantis）今天在佛羅里達州一場官方活動中說：「我們不是庇護州…我們將為您提供交通協助，讓您可以前往綠草如茵的地方。」

美國總統拜登痛批共和黨人「利用人民操弄政治」的舉動。拜登今晚在國會西裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）的活動上表示：「他們做的事情完全是錯誤的。這不符合美國精神，輕率行事。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110916

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