中澳關係持續回暖 雙方舉行疫情技術交流會議

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（中央社台北11日電）中國與澳洲雙邊關係持續回暖，兩國外長上月發表聯合公報後，據官方通報，中澳兩國衛生部門今天透過視訊舉行COVID-19技術交流會議，雙方同意繼續深化抗疫合作。

中國武漢市2019年末爆發COVID-19疫情後，2020年4月，澳洲政府率先在國際倡議對中國疫情起源、擴散發起獨立調查，中澳關係因此迅速惡化。2022年5月，澳洲工黨勝選上台執政後，雙邊緊繃關係趨緩。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）上月訪問中國，21日在北京與時任中國外長王毅舉行第6輪中澳外交與戰略對話。兩國當晚發布聯合聲明，同意啟動6大領域的對話溝通，推動雙邊關係進一步改善。

中國國家衛生健康委員會官網今天通報，1月11日，國家衛健委與澳洲衛生部以視訊方式舉行COVID-19疫情技術交流會議。

通報稱，雙方就當前疫情醫療救治、疫情形勢、毒株監測、疫苗接種等技術議題進行交流，並同意繼續深化抗疫合作，共同維護區域以及全球衛生安全。

中方參加這場會議的包括衛健委國際司、國家疾控局科教國際司有關人員，以及中國疾控中心、中山大學附屬第一醫院、首都醫科大學專家。

中國本土疫情上月如海嘯式爆發後，澳洲並未跟進美國、日本等國的行列，對中國入境的旅客恢復實施強制篩檢措施，僅要求中國（包括香港和澳門）的旅客入境前出示48小時陰性採檢證明。

衛生部長巴特勒（Mark Butler）1日召開記者會強調，要求提供陰性證明對恢復澳中之間的旅行沒有任何障礙；「我們熱烈歡迎恢復旅行……大學和大學社區非常希望看到中國學生回到校園學習，而不是網路遠距學習。」

他並表示，澳洲旅遊業正在享受向中國遊客展示精彩旅遊資產的機會。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120111