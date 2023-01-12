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獨特帳號名稱有人願買 傳推特擬線上拍賣

2023/1/12 10:49
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）「紐約時報」（The New York Times）報導，社群媒體平台推特（Twitter）已經考慮出售某些帳號給用戶，為公司帶來新的收入。

紐約時報引述知情人士的話報導，至少從去年12月開始，推特員工就在討論出售相關服務給一些用戶。工程師已討論是否採用線上拍賣方式，讓使用者可競標@符號後面的單詞、數字或字符串；如馬斯克（Elon Musk）用戶名是@elonmusk。

知情人士說，目前尚不清楚這項計畫是否會繼續推動，及計畫究竟是影響所有用戶名稱，或僅影響一部分用戶名稱。

但馬斯克上個月表示，他想著手取消推特上不活躍帳號，並釋出15億個使用者名稱，而當中只有知名人士、品牌和流行的帳號名稱才有價值。

億萬富翁馬斯克去年10月以440億美元收購推特至今，公司一直處於動盪之中。由於併購價格高昂，也讓馬斯克面臨壓力，亟欲有成功結果。

馬斯克隨後削減推特開支、下令裁員、刪砍其他成本，並停止向供應商付款。同時，在推特的廣告收入急劇下滑之際，他試圖尋找新的賺錢途徑。他想出一個改良的訂閱計畫，讓用戶為驗證標誌付費，公司已向美國財政部提交有關處理用戶付款的申請文件。

馬斯克曾表示，他的願景是創建「一款無所不包的App」，類似中國的微信，有超過10億人使用微信來找新聞、聯繫朋友、付款和訂餐。

獨特的用戶名可能會帶來收益，某些帳號名稱已被早期用戶使用，部分個人和公司品牌願意為支付數千美元來買下這些帳號名稱。

因此黑市交易如雨後春筍般出現，在那裡可買到一些舊用戶棄之不用、又很受其他人歡迎的帳號名，因為名稱簡潔，可能只帶1個單字或數字。

推特和馬斯克本人並未回覆紐時與路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120112

#馬斯克
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