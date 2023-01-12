拜登法律團隊發現第2批機密文件 數量地點未透露

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登過去擔任副總統期間的華府智庫私人辦公室去年秋天被人發現10份機密文件後，法律團隊在另一個地點又發現新一批機密政府紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據知情人士說法，法律團隊在找到最初的機密文件後進行的搜查行動中，在第2個地點發現其他機密文件。

國家廣播公司新聞網（NBC News）率先披露這批新的機密文件。

機密文件原本應存放在安全位置。根據總統文件法（Presidential Records Act），美國總統在任期結束後，必須將所有與工作相關的電子郵件、信函與文件移交給國家檔案局。

目前尚不清楚第2批文件中有多少文件或內容與什麼有關，也不清楚這批新文件確切的存放位置。

第2批政府文件的相關報導在11日曝光前，白宮以司法部正在進行審查為由，拒絕回答關於去年秋天在一間私人辦公室發現拜登擔任副總統期間機密文件的一些關鍵問題。

這些文件是在去年11月2日被找到，也就是期中選舉前6天，但拜登的律師卻在今年1月9日消息曝光後才公開承認發現這些文件。

拜登以前的辦公室去年11月被人發現機密文件，此事在白宮內部敲響警鐘，當時僅一小部分顧問和律師知道此事。檢方已展開行動，搜索拜登擔任副總統期間可能存放文件的其他地點。

白宮拒絕就此事發表評論。

CNN先前曾報導，拜登的私人律師在他以前使用的私人辦公室整理文件時發現第一批文件，其中包含10份機密文件，內容為與烏克蘭、伊朗及英國有關的美國情報資料及簡報備忘錄。

CNN報導指出，根據知情消息人士，拜登私人辦公室找到的機密文件年分介於2013至2016年之間。這些文件分落在3或4箱之中，箱內其它文件雖非機密，但都落在總統文件法（Presidential Records Act）範疇之內。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1120112