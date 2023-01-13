英外相：英國嚴正看待對港責任 支持港人政策不變

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）英國外交部今天發布每6個月一次的香港報告。外相柯維立指出，英國對香港及港人的承諾堅定不移，且嚴正看待英國作為「中英聯合聲明」簽署方的責任。

柯維立（James Cleverly）說，英國將持續提供港人支持，包括透過英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照簽證優惠制度，協助港人在英國生活、工作、求學。他強調，中國「毫無疑問」未能遵守聯合聲明，且持續侵蝕承諾予香港的自治權。

另一方面，柯維立指出，香港維持自身獨特性符合中國利益；香港可在連結中國與世界扮演重要角色。他肯定香港行政長官（特首）李家超正採取措施向國際社會「重啟」香港，以及回應企業界對防疫限制措施的憂慮。

自從香港主權1997年7月由英國移交中國，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述關於香港問題的「中英聯合聲明」執行情況。今天發布的報告涵蓋2022年1月1日至6月30日。柯維立在報告前言作以上表示。

他並提到，「國家安全法」對香港社會的影響是全面性的，一般香港民眾的生活也遭受日益強硬的限制。當局持續打壓言論、新聞和集會自由，個人及公民團體持續自我審查，多數獨立新聞平台被迫關閉。

一旦被控危害國家安全，港人即面臨遭即刻監禁，且幾乎沒有獲保釋的機會。柯維立特別提到壹傳媒集團創辦人黎智英及其他47名民主派政治人物和社運人士，指出他們至今仍遭羈押候審。

此外，當局正將言論審查的範圍擴展至香港以外，包括以維護國家安全為由，要求下架英國非政府組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）的網站。柯維立提到，有鑑於香港當局背離政治和言論自由原則，經與英國政府討論，最高法院院長韋彥德（Robert Reed）及副院長賀知義（Patrick Hodge）去年3月雙雙辭去香港終審法院非常任法官職務。

報告並附上大事紀，包括「香港觀察」網站去年2月14日在香港遭封鎖，隨後於3月10日遭控違反國安法、被迫下架；人權律師、香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）3月1日遭香港警務處國家安全處約談，旋即於2日離港返英；4月25日，香港外國記者會宣布停止辦理「人權新聞獎」；5月11日，國安處以涉嫌勾結外國勢力、違反國安法等理由逮捕天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人；6月4日，港警關閉維多利亞公園（維園），阻撓六四天安門廣場屠殺紀念活動進行。

黎智英具英國公民身分，已被羈押約兩年。他遭港府指控犯下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀發布煽動刊物」等罪，恐被判終身監禁，相關案件將於今年9月開審。以英國為基地的辯護律師團隊近日請求與首相蘇納克（Rishi Sunak）緊急會商。

根據非政府組織「香港自由委員會」（The Committee for Freedom in Hong Kong, CFHK）的新聞稿，律師團隊曾兩度求見英國外交部官員未果。本月稍早，團隊獲允與外交部一名官員會面，但會面遲未實現。

CFHK去年12月中旬曾與「香港觀察」等6個非政府組織向蘇納克發表聯名公開信，並副本給柯維立和外交部副大臣級官員印太區域事務國務大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan），內容要求英國制裁李家超等需為國安法施行負責的所有人，包括北京駐港官員，並呼籲蘇納克要求中方立即無條件釋放黎智英。公開信提到，BNO簽證不是應對中方違反聯合聲明的有效手段。

本月10日，CFHK表示，黎智英的律師團隊已致函求見蘇納克，希望當面討論確保黎智英獲釋的可能方法。信函並提到，美國政府去年10月曾公開譴責中共對黎智英的司法不公作為，英國政府卻持續沉默。此事當天獲不少英國媒體關注；黎智英的律師團隊及兒子黎崇恩當天稍晚即獲屈維里安接見。

11日，黎崇恩在英國國會與下議院議員史密斯（Iain Duncan Smith）、上議院議員艾爾頓男爵（David Alton）等人會晤。在隨後的下議院「首相答問」時間，蘇納克回應史密斯質詢時強調，他絕對會積極確保英國挺身對抗中方的侵略作為及其對聯合聲明的破壞。

儘管CFHK批評英國政府未採取行動協助黎智英，英國首相府一名發言人10日指出，外交部「已協助黎智英一段時間」，「英國政府永遠都會支持自由、權利與法治」。

中國駐英大使館今天表示，英方無視中方嚴正立場，執意發表所謂「香港問題半年報告」，中方強烈不滿，堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

大使館宣稱，「中英聯合聲明」未賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任；英方應「放下殖民心態」，停止干涉香港事務和中國內政。（編輯：楊昭彥）1120113