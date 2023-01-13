瑞典發現歐洲最大稀土礦床 可望減少對中國依賴

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（中央社瑞典基魯納12日綜合外電報導）瑞典遠北地區發現歐洲目前已知最大的稀土礦床，提高歐洲減少對中國依賴的希望。稀土對製造電動車至關重要。

法新社和美聯社報導，瑞典礦業集團LKAB今天表示，在拉普蘭（Lapland）地區新近勘探到的礦床就位於公司持有的鐵礦旁邊，含有超過100萬噸稀土氧化物，但至少需要10年時間才能開始採礦。稀土是生產智慧型手機、電動車和風力渦輪機的關鍵材料。

LKAB執行長莫斯特羅姆（Jan Mostrom）在聲明中說：「這是我們所在地區已知的最大稀土礦床，它可能成為生產必要原材料的重要組成部分，這對實現綠色轉型來說非常關鍵。」

雖然此一發現據信是歐洲最大的稀土礦床，但占全球總儲量的比重相當小，不到美國地質調查所（US Geological Survey）估計全球稀土蘊藏量1.2億噸的百分之一。

如今人類生活充斥著稀土，從硬碟、電梯到火車都需要稀土，這項資源對於快速發展的綠色能源領域也尤其重要。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2021年表示，歐盟使用的98%稀土是從中國進口，因此敦促成員國發展自己的開採能力。

根據歐盟執委會資料，由於歐盟經濟的數位和綠色轉型，稀土需求到2030年將增長為5倍。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1120113