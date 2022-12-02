芬蘭總理籲民主國家 不應嚴重依賴中國等獨裁國家

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（中央社坎培拉2日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天警告澳洲聽眾，俄羅斯在烏克蘭獲勝，將會賦予其他侵略者權力，他並呼籲民主國家不應對中國等獨裁國家產生「嚴重依賴」。

美聯社報導，馬林在澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）發表演說時，促請民主國家加強對俄羅斯的制裁。

馬林指出：「不要搞錯，如果俄羅斯贏得它這場可怕的博奕，俄國將不會是唯一感覺到被賦予權力的國家。其他國家也會受到同樣的黑暗意圖所誘惑。」

她還說：「在談到中國時，我們都感到憂心，我們必須確保我們對中國，不致產生那種嚴重的依賴。」

馬林稱：「例如，在涉及獨裁國家時，我們不能在微晶片、半導體或任何種類的關鍵科技上產生依賴。因為這些貿易管道若突然被切斷，我們將陷入麻煩。」

另一方面，馬林也提到，俄羅斯對烏克蘭的侵略表明，歐洲在自身安全方過度依賴美國。（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111202