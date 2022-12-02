更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡適應博士學位遭撤銷 向母校師長致歉但將申訴
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300
首頁 / 國際

芬蘭總理籲民主國家 不應嚴重依賴中國等獨裁國家

2022/12/2 23:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉2日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天警告澳洲聽眾，俄羅斯在烏克蘭獲勝，將會賦予其他侵略者權力，他並呼籲民主國家不應對中國等獨裁國家產生「嚴重依賴」。

美聯社報導，馬林在澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）發表演說時，促請民主國家加強對俄羅斯的制裁。

馬林指出：「不要搞錯，如果俄羅斯贏得它這場可怕的博奕，俄國將不會是唯一感覺到被賦予權力的國家。其他國家也會受到同樣的黑暗意圖所誘惑。」

她還說：「在談到中國時，我們都感到憂心，我們必須確保我們對中國，不致產生那種嚴重的依賴。」

馬林稱：「例如，在涉及獨裁國家時，我們不能在微晶片、半導體或任何種類的關鍵科技上產生依賴。因為這些貿易管道若突然被切斷，我們將陷入麻煩。」

另一方面，馬林也提到，俄羅斯對烏克蘭的侵略表明，歐洲在自身安全方過度依賴美國。（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111202

#馬林
#俄羅斯
#中國
馬林
芬蘭總理：單獨應戰俄國 歐洲還不夠強大 紐西蘭芬蘭女總理被問年齡性別 阿爾登：有人會這樣問歐巴馬嗎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄烏再次大規模換俘 拜登願就結束戰爭與蒲亭對話