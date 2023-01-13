兩國防長會面 美強調對日防衛承諾堅定不移

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀今天在五角大廈會見日本防衛大臣濱田靖一。華府昨天剛宣布，將在日本南部島嶼沖繩部署新的陸戰隊機動單位，以更妥善地因應中國升高的威脅。

法新社報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中說：「奧斯汀（Lloyd Austin）部長強調，美國對日本的防衛承諾堅定不移，包括美國以全方位常規和核子能力來延伸嚇阻。」

聲明還說：「兩位部長確認這個聯盟在面對挑戰時屹立不搖，並堅定支持共同的民主價值觀，以及維持基於規則的國際秩序規範。」

奧斯汀昨天表示，美國將於2025年前在沖繩把部隊重新組織為「陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment），以因應「日趨嚴峻的安全環境」。這個反應更迅速的機動單位可以進行海空防衛任務。

日本首相岸田文雄預定明天訪問華府。岸田政府上個月表示，日本國防開支將在2027年增加到國內生產毛額（GDP）的2%。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120113