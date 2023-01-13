美媒：尹錫悅稱南韓應有自己的核武

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（中央社首爾13日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅表示，若北韓方面的威脅增加，就應發展自己的核武或要求美國重新在南韓部署核武器。這是南韓數十年來頭一遭總統將取得核武講得如此直白。

「華爾街日報」報導，若南韓也籌獲屬於自身的核武，將危及已搖搖欲墜的朝鮮半島非核進程、加深已然與北韓的高度緊張局勢。部署核武的構想長久以來均為歷任南韓政府及美國所拒，但民調顯示南韓大多數民眾支持擁有核武。

尹錫悅11日與南韓軍方官員會後說：「若情勢變得益發險峻，我們就應籌獲自身的核武，以及像是在南韓部署戰術性核武。但盡可能選擇務實的選項很重要。」他還說美韓正討論共享資訊、共同執行計畫以嚇阻北韓核威脅。

南韓總統府12日發表尹錫悅的談話，但強調南韓遵守核不擴散條約的政策未變，「為有效嚇阻北韓威脅，我國政府一直致力強化美韓延伸嚇阻」。

南韓受美國的核保護傘所護，但美國當時根據與蘇聯達成的裁軍協議，在1990年代初期撤走部署南韓的戰術核武，此後也拒絕重新部署的相關呼籲。

前南韓國安會官員全景勳表示，根據一些2008年解密的檔案顯示，統治南韓近20年的故總統朴正熙於1979年遇刺身亡前，任內曾尋求研發核武，後在美國反對下作罷。他說尹錫悅的講法顯示，應對北韓核威脅「已出現思維轉變」。

在野黨則譴責尹錫悅的說法「毫不現實」，在朝鮮半島緊張升溫之際實為不妥。反對黨領袖李在明說：「若我們也搞核武，有何立場叫北韓放棄？」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）12日在新聞發佈會表示，美國仍維持朝鮮半島非核化立場，南韓也曾表明無意尋求核武，「我們與南韓共同尋求的是，改善延伸嚇阻的能力」。

白宮國家安全會議表示，降低朝鮮半島核威脅唯一有效的辦法，就是遏止核武擴散。

曾任職美國國務院的布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員艾恩宏（Robert Einhorn）表示，不清楚尹錫悅為何現在拋出要核武的話題，安撫國內支持者、藉機要北京管住平壤或當籌碼向拜登政府拉抬首爾在美韓聯盟的身價等都有可能。

南韓國內支持研發核武的民意是多數，當與北韓緊張時就更高。智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）一份民調顯示，2018年兩韓領袖舉行一系列峰會時，支持研發核武的南韓民眾達55%，去年因相關談判卡關加上北韓爆量飛彈試射，支持的比例飆到70%。

另有分析家指出，尹錫悅的用意是向北韓傳達信號，即平壤當局若繼續以武器研發相脅，南韓就願以極端措施相對，但華府不大可能對此認真考慮，更不會拿朝鮮半島出現更多核武當選項。（譯者：陳亦偉）1120113