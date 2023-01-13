艾爾段人偶瑞典街頭倒吊路燈 土耳其召見大使抗議

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（中央社伊斯坦堡12日綜合外電報導）土耳其外交部今天憤怒召見瑞典大使，抗議一個庫德族團體為表達對土耳其總統艾爾段的不滿，在瑞典首都斯德哥爾摩的市政府外將一個艾爾段的人偶倒吊示眾。

法新社報導，瑞典庫德族團體羅賈瓦委員會（Rojava Committee）昨天在社群媒體推特（Twitter）發布一段影片，當中可見一個用繩索倒吊的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）人偶，被掛在斯德哥爾摩市政府外一盞路燈上。

羅賈瓦委員會將艾爾段與前義大利法西斯獨裁統治者墨索里尼（Benito Mussolini）相比擬。墨索里尼在第二次世界大戰最後日子遭到處決後，遺體被倒吊示眾。

影片放上墨索里尼的遺體在1945年遭倒吊的照片，接著出現用繩索倒吊的艾爾段人偶在空中擺盪的影片。字幕寫道：「歷史顯示獨裁者的結局。」

字幕還寫：「該是艾爾段辭職的時候了。把握這次機會下台吧，以免你最終被倒吊在（土耳其伊斯坦堡的）塔克辛廣場（Taksim Square）。」

時值瑞典與北歐鄰國芬蘭仍需要北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其同意兩國加入組織，以回應俄羅斯侵略烏克蘭後的安全威脅。但土耳其也不斷施壓兩國打壓各自境內的庫德族團體，安卡拉視這些團體為「恐怖分子」。

羅賈瓦委員會的影片受到關注後，瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）隨即透過推特發表聲明予以譴責。他寫道：「將一位民選總統假扮成在市政府外被處決，令人憎惡。」

比爾史特龍不到一個月前才為了促進瑞典加入北約順利，而赴安卡拉進行友好訪問。他在推文中還說，瑞典支持「對政治進行公開辯論」，但不支持「對政治代表人士的威脅與仇恨」。

不過，比爾史特龍的回應顯然不足以安撫土耳其。安卡拉今天對羅賈瓦委員會及它眼中瑞典的軟弱回應皆予以憤怒抨擊。

艾爾段的首席發言人阿爾通（Fahrettin Altun）發布推文表示，土耳其「以盡可能最強烈措辭」譴責羅賈瓦委員會的影片，還說「我們要求瑞典當局對恐怖主義團體刻不容緩採取必要措施」。

土耳其外交部今天也召見瑞典大使赫斯特羅姆（Staffan Herrstrom）對這起事件予以痛斥，並指控斯德哥爾摩違背承諾，同時要求瑞典當局「找到這項行動的犯行者」。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1120113