抗議中國遭駐法使館報案 警傳喚維族學者引眾怒

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維吾爾運動領袖瑞函（前中）致力在歐洲提升維吾爾議題能見度，她因抗議中國而遭中國駐法使館報案，於12日受警方傳喚調查。圖為瑞函在2022年10月1日中國國慶抗議中國獨裁示威活動中發言。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月15日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）歐洲維吾爾學院創辦人瑞函因抗議中國而遭中國駐法使館報案，於12日受警方傳喚調查，消息在社群媒體廣傳。瑞函表示，中國利用民主制度打司法戰恫嚇海外反抗者，她絕不退縮。

中國恐嚇、騷擾海外異議人士招式一再更新，除以非法手段跟蹤、威脅、監聽外，通過當地正規法律途徑的案例也越來越多。

旅法維吾爾社會學者、歐洲維吾爾學院創辦人瑞函（Dilnur Reyhan）12日在推特上表示，當天早上因中國使館報案而受到法國警方通知約談，強調自己不會因為中國恐嚇而退縮，將繼續為同胞發聲。

瑞函指出，中國使館報案理由是她去年9月11日因不滿法國「人道節」（Fête de l'Humanité）邀請中國使館擺攤，而與數十位生態綠黨（EELV）議員與民眾至中國攤位前舉標語示威，並在中國的展示牌上噴漆抗議。

瑞函14日接受中央社電話訪問時無奈笑著表示，「中國政府以集中營對維吾爾人進行種族滅絕，卻以『種族歧視罪』指控我，真是顛倒是非」；此外，中方也指控她破壞他人財產。

時常向法國媒體講述維吾爾族人遭遇的瑞函向中央社坦言，讓她最難以接受、最生氣的，是法國警察接受了中方的報案，傳喚她到案說明，而非駁回。

「承辦警察一開始也不是很清楚來龍去脈，聽完解釋後，也覺得有些尷尬，當時員警只是跟我說，案件是長官交辦」。目前警方已完成調查，將把案件轉由檢方，由他們決定是否起訴。

人權律師布爾登（William Bourdon）正在協助瑞函。2021年法國非政府組織向巴黎法院控訴跨國服裝巨擘從新疆維吾爾人被迫勞動中獲利，布爾登正是此案的代表律師。

「司法騷擾」成了中國使館利器，向當地警局通報異議人士的案件近月來明顯增加。瑞函告訴記者，這不是中國恐嚇的新手段，但在法國是第一次使用，不僅是為了讓人害怕，更是要消耗他們的能量，中國就拿來對付英國和土耳其的異議人士。

例如曼徹斯特香港人曾被中國領事館報警稱「非法進入」；澳洲民運人士柏樂志（Drew Pavlou）在中國駐英使館抗議後被捕，倫敦警局證實接獲中國大使館通報，指柏樂志涉嫌利用郵件威脅用炸彈襲擊大使館；流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝也曾被中共駐挪威使館指控在挪威使館安裝炸彈，並以此報案。

對此瑞函指出，過去幾年來，中國反過來利用民主國家的法律與民主法治制度，發展出司法攻擊手段來恐嚇海外中國人或外籍異議人士；而且中國錢多，認為可以聘請到頂尖律師，想要指鹿為馬、混肴是非。

她說：「中國使館的報案都是賊喊抓賊，絕大多數都會被駁回，但他們不在乎，就是要砸錢請大律師，進入曠日費時的司法戰，榨乾受害者的生計、體力與精神，讓他們沒辦法繼續抗爭。」

瑞函的推特文章在社群媒體上發酵，兩天內獲得超過110萬次觀看、1.4萬個喜歡與上千則轉推，下方大量網友留言支持，譴責法國警察作為獨裁與種族滅絕政權的共犯，並嘲諷中國與中國使館的荒謬舉動。

網友@cebau57寫道：「為什麼警察會受理一個犯罪政權的要求？」；@skhidnyyvovk認為「案件會被駁回，抗議權是法國基本權利」；@pehembly則說：「法國當局竟聽信並跟隨極權國家，無法接受」；@fatfat76393493痛批中國「不尊重任何法律、目無法紀；不過有需要時，還知道報案啊？中國哪懂正義？他只會壓迫人民！」

瑞函正努力向法國輿論媒體發聲，她跟記者說，若案件真的成立，將有嚴重後果，使海外抗爭者陷入恐慌；且法國很多年輕人也很關注維吾爾議題，他們會很難接受這荒謬的結果。（編輯：林憬屏）1120115