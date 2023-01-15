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日相：對日韓關係充滿希望 盼恢復至健全狀態

2023/1/15 09:13
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）隨著韓國保守政府尋求解決二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）爭議，日本首相岸田文雄今天表示他對未來與韓關係充滿希望。

法新社報導，日相岸田表示，他和韓國總統尹錫悅均致力於「迅速解決懸而待決的諸項議題」。

岸田在出訪美國華府的記者會上說：「我們希望將雙邊關係恢復至健全狀態，並做出進一步發展。」

他婉拒直接評論韓國最新提議，說他「避談國內發展」。

尹錫悅去年以些微差距贏得選舉後便尋求改善對日關係，以期和同樣與美結盟的日本一起處理兩國共同關切的議題，例如北韓議題。

日本1910年至1945年殖民統治朝鮮半島一直是日韓雙邊關係的陰影。根據首爾方面的數據，日治時期約有78萬韓國人被強迫勞動，但不包括被日軍強徵的慰安婦。

倖存者長久以來一直要求日方針對強徵勞工問題直接進行賠償並道歉。首爾當局最新的提議是由第三方資助相關費用，而這第三方很可能就是「當年受益於日本賠償的韓國企業」。

韓國倖存者團體長久以來要求日方直接賠償並道歉；但日本向來主張，1965年一個恢復兩國外交關係的條約已解決了索賠相關問題。

1965年的這個條約中，日本提供8億美元的資助和低息貸款方案給韓國作為補償。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120115

#岸田文雄
#尹錫悅
#韓國
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