捍衛馬德里公共醫療體系 3萬醫療人員上街吶喊

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（中央社馬德里15日綜合外電報導）西班牙數以萬計醫療工作人員走上首都馬德里（Madrid）街頭，抗議他們口中的保守派地方政府破壞公共醫療體系的行徑。

路透社報導，許多人穿著醫療白袍，一面敲著鼓一面嗆聲：「破壞公共醫療是犯罪行為。」

地方政府發言人說，示威活動吸引了大約3萬名抗議人士參與。

由人民黨（Popular Party）籍阿尤索（Isabel Ayuso）領導的馬德里地區政府，近年來因醫院與基層衛生中心人員配備不足而飽受抨擊，尤其是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之後。

抗議人士說，地方政府正在廢除公共醫療服務，轉而支持私立醫療服務業者。

一名打扮成死神、拿著假鐮刀的抗議民眾，手上的標語寫著：「我是阿尤索的急診室方案。」

阿尤索否認她的行政部門有偏袒私立醫療服務而荒廢公共醫療服務的行為，指抗議活動和罷工行為是左翼政黨一手策劃，目的是在今年市政和地方選舉前抹黑保守派區域政府。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120116