俄軍費大增石油收入卻減 經濟學家：可能加稅

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）經濟學家表示，隨著軍費開銷增加，俄羅斯過度仰賴石油收入來支撐預算，如果今年原油價格未達預期，政府恐被迫加稅。

路透社報導，去年12月初，七大工業國集團（G7）為首的西方國家對俄羅斯石油出口設置60美元的價格上限，以限制莫斯科財源以來，俄國主要出口產品烏拉爾（Urals）石油的價格已下跌超過20%。

由於2023年的聯邦預算是基於烏拉爾原油預計價格略高於每桶70美元計算，目前每桶價格接近50美元，可能讓預算出現問題。

價格上限、西方制裁、歐洲聯盟（EU）禁運使俄羅斯更難出口石油，莫斯科仰賴分別是世上最大和第3大進口國的中國與印度來填補缺口。

阿爾法銀行（Alfa Bank）在報告中表示：「預算越來越依賴石油讓人擔心。」報告並警告，天然氣和石油產品出口的收入即將下跌。

分析家表示，部分用於在烏克蘭的軍費所需，政府2022年支出增加超過1/4，若要平衡預算，油價就得從每桶67美元躍升至101美元。

將國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）去年1.85兆盧布（275億美元）股息和一次性稅列入考量後，收支平衡所需的實際石油價格可能高達每桶115美元。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）去年12月表示，俄國去年的預算缺口共計3.3兆盧布（490億美元），占國內生產毛額（GDP）的2.3%。由於價格上限抑制了俄羅斯的出口收入，2023年預算缺口可能會再超過2%。

阿爾法銀行經濟學家歐洛娃（Natalia Orlova）表示：「（石油）實際價格與平衡價格間存在巨大差距時，借貸無法持續彌補這一差距，需要採取一些措施來調整財政政策，不是削減支出，就是尋求額外收入。」

她補充說，由於蒲亭總統預計會在2024年大選尋求歷史性的第5個任期，而地方選舉將於今年稍晚舉行，不可能刪減支出。

復興資本公司（Renaissance Capital）的經濟學家表示，去年預算極度偏向國防開支，增加了中期賦稅負擔增加的風險。

財政部副部長薩扎諾夫（Alexei Sazanov）12月暗示有可能再次加稅，顯示政府2023年會繼續關注具有稅收潛力領域。

現在不清楚哪些部門會面臨加稅，以及會有多大程度的負擔會落在民眾身上。薩扎諾夫說，增值稅（VAT）稅率、利潤稅和所得稅不會變動，但其他行業可能面臨更高的稅單。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120116