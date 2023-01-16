越南芒街湧中國返鄉潮 邊民往來冷清靜如死城

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農曆春節即將到來，中國結束3年鎖國，實施入境免隔離，海外中國民眾返鄉意願提高，位於越中邊界的越南芒街口岸近來陸路湧現返鄉潮。中央社記者陳家倫芒街攝 112年1月16日

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）中國結束3年鎖國，越南芒街口岸這週起湧現許久未見的返鄉潮，一早8時未到就有上百中國人在關口前等待。只是由於口岸尚未對觀光客開放，芒街市中心仍冷清地像座死城。

這週六就是除夕，對許多旅居越南的中國人來說，今年回家過年的路近了一點，因為中國自8日起取消入境集中隔離，海外民眾返鄉團圓意願大幅提升，位於越中邊界的越南廣寧省芒街（Mong Cai）國際口岸睽違3年再現中國返鄉潮。

芒街口岸每天上午8時開始接受辦理出入境手續，近一週以來，早上7時許就有約上百名中國民眾提著大包小包排隊。他們大多數是在北越地區海防市（Hai Phong）、海陽省（Hai Duong）工作的中國籍幹部。

一名自稱近3年沒返鄉過年的中國廣西民眾在芒街口岸前向中央社表示，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期已過，他先前在越南也經歷過疫情大爆發，對於中國疫情狀況並不擔心，才動念回廣西過年。

這名民眾指出，現在即使中國、越南兩國都宣布免隔離，但往來仍沒有以往方便，現在越南芒街口岸與對應的中國東興口岸僅允許兩國人民返鄉，並未對商務客和觀光客開放，過完年他必須拿著商務簽改搭飛機進到越南。

他說，自己在海防市一家鞋廠工作，以往週一至週五就在越南上班，週五下班後就花3小時車程抵達芒街口岸走回廣西再轉車回家休假，疫情爆發後，陸路口岸就關閉，加上先前返回中國須隔離，於是幾乎都待在越南。

在疫情前，中國民眾拿著邊民證就可以白天到芒街市做生意，晚上再回中國，「講中文也會通」讓芒街市充滿邊界風情；而今邊民證還沒恢復辦理，中國人在芒街市開的店歷經3年疫情阻絕，全數關門大吉。

芒街中心市場內共計有上百家店鋪，其中約有一半以上的店主來自中國廣西東興市，隨著中國在2020年初展開鎖國防疫後，中國店主都來不了，市場牆上一張中越文並陳催繳租金告示，道盡今昔興衰。

在芒街中心市場賣女裝的陳秋芳（Tran Thu Phuong）表示，現在越南旅客還不能經由當地口岸前往中國觀光，所以幾乎沒有越南觀光客，即使農曆春節即將到來，買氣依舊欠佳，生意只剩下疫情前的3成。

陳氏梅（Tran Thi Mui）在芒街市一家中國人開的廣西風味麵店工作，她說，以前越中邊民們拿著通行證就可以來來回回，芒街市到處都是人，現在相關手續還沒開始辦理，店內生意遠不如以往。

陳氏梅指出，邊境人民往來若更為便利一定有助振興經濟，只是目前尚未聽到進一步消息。當地餐飲、觀光業者都在期待「政策紅利」，盼芒街與東興口岸的入出境政策能完全恢復至疫情前。（編輯：陳惠珍）1120116

位於越中邊界的越南芒街市以往是邊界旅遊熱點城市，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來襲後，中國展開鎖國，芒街市昔日「講中文也會通」的邊界風情不再，用餐尖峰時段各餐廳的生意門可羅雀。中央社記者陳家倫芒街攝 112年1月16日

越南芒街口岸近一週以來每天早上7時許就有上百中國民眾排隊等著返鄉，圖為中國民眾拿著行李步行穿過越中邊界，自越南芒街市走往中國東興口岸。中央社記者陳家倫芒街攝 112年1月16日