電動滑板車占道失控 伊斯坦堡部分地區將強制移除

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電）伊斯坦堡卡迪科伊市常見電線桿、樹木、店家立牌或建物入口處停有電動滑板車，行人難通行。市政府下最後通牒請電動滑板車租賃公司週末前移除占道車輛改善路況，否則市府將於本週末強制移除。

土耳其「共和報」（Cumhuriyet）及「自由日報」（Hurriyet Daily News）16日報導，伊斯坦堡省卡迪科伊（Kadikoy）市長奧達布什（Şerdil Dara Odabaşı）表示，當地電動滑板車數量已經失控，超出法定標準4至5倍，占道的狀況已使行人、輪椅及嬰兒車難以通行，天天都有民眾投訴。

奧達布什表示，「我們的重點是保護行人在人行道上的權利」，確保行人能舒適地在人行道上行走。如果電動滑板車租賃公司不在本週五前移除占道車輛，市府將出手處理。他也強調，電動滑板車未來將成為世界各地的交通工具，市府無意禁用，但需受到一定的規範。

土耳其台灣同鄉會會長翁珮菁今天對中央社指出，伊斯坦堡多丘陵，以腳踏車代步相對不便，導致電動滑板車氾濫。就她觀察6年半，「只要電動滑板車能鎖上的地方，沒人管是不是別人家門口、通道，照樣亂停亂鎖」。

卡迪科伊市電動滑板車與行人爭道的情形，只是土耳其交通秩序混亂的冰山一角。根據土耳其交通警察署數據，去年全國發生約48.5萬起交通事故，約2282人喪生，29.1萬人受傷。

48.5萬起交通事故中，有20.3萬起是因為駕駛員肇事。

官方數據顯示，去年5691名駕駛闖紅燈釀成交通事故；5713名駕駛駛入禁行區，造成多人死亡。

土耳其嚴格取締酒駕違規，但去年因酒駕致死亡事故仍有1801起。822名駕駛因超速肇事。

土耳其政府去年罰款約400萬名違規駕駛，也對無視規定的5000多名行人及2300多名乘客開罰；21.4萬名酒駕者行經路檢點時被攔查取締，近130萬輛汽車也因各式各樣的原因被禁止上路。

如果以省為單位，去年伊斯坦堡致死的交通案件居全國之冠，共129人喪生。西部伊茲米爾省（Izmir）居次，造成110人死亡，首都安卡拉則有103人死於交通事故。（編輯：韋樞）1120117