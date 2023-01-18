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首頁 / 國際

美國亞太助卿訪菲律賓 參與美菲戰略對話

2023/1/18 15:01（1/18 15:16 更新）
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美國國務院亞太助卿康達18至21日訪馬尼拉，參與美菲雙邊戰略對話。此前，美方宣布將向菲律賓提供多項援助。圖為美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）（中）11日出席菲美電子商務夥伴計畫啟動儀式。（美國駐菲大使館提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年1月18日
美國國務院亞太助卿康達18至21日訪馬尼拉，參與美菲雙邊戰略對話。此前，美方宣布將向菲律賓提供多項援助。圖為美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）（中）11日出席菲美電子商務夥伴計畫啟動儀式。（美國駐菲大使館提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年1月18日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）菲律賓總統小馬可仕本月初訪問中國，美國國務院昨天宣布，亞太助卿康達18到21日訪問馬尼拉，將出席美菲雙邊戰略對話，會見菲國外長和防長，強化雙邊和區域經濟合作。

美國國務院17日表示，康達（Daniel Kritenbrink）訪菲期間將出席第10屆美菲雙邊戰略對話，並由副助理國防部長福特（Lindsey Ford）陪同，會見菲國外交和國防部長。

美方表示，這次對話凸顯美菲同盟的力量，將聚焦雙方互利領域，包括維護自由開放的印太地區、應對全球挑戰、強化雙邊和區域經濟合作及民間聯繫。

康達在馬尼拉期間也將會見民間社團領袖，與學生談論美國印太地區外交政策，並以具體行動展現美國致力在菲律賓發展高品質的數位基礎建設。

康達訪菲前，美方接連宣布將向菲律賓提供多項援助，包括10億披索（約新台幣5.53億元）夥伴計畫，以協助菲國中小企業發展電子商務，以及價值160萬披索的設備，協助打擊巴拉旺島（Palawan）野生動物走私及破壞環境犯罪。

美國駐菲律賓大使館昨天表示，美國國際開發總署（USAID）11日與馬尼拉啟動為期5年、價值10億披索的夥伴計畫，將提高菲國中小企業運用數位科技的能力，支持中小企業和電子商務平台融入物流供應鏈，並增加電子支付系統和其他金融創新科技的運用。

美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）說，這項計畫展現「美國政府堅定致力於支持菲律賓政府的『數位菲律賓』遠景」。

美國與中國在南海競逐近日加劇。去年12月下旬，一架中國殲11戰機曾在南海上空逼近美軍RC-135偵察機，美方稱此舉是「不安全操作」，美方飛機被迫採取迴避動作，以避免碰撞。

另外，美軍尼米茲號航空母艦打擊群12日在南海展開海上攻擊訓練、反潛作戰、地空聯合訓練時，遭兩艘中國船艦尾隨。中國海軍山東號航空母艦14日也在南海進行「實戰化對抗演練」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於1月3日到5日對中國進行國是訪問。菲中雙方同意儘早重啟南海油氣開發磋商，並將建立兩國外交部直接溝通機制，避免在南海問題產生誤解。

經濟方面，北京對馬尼拉施展「榴槤外交」，向菲方承諾228億美元（約新台幣6915億元）投資，且菲律賓可出口新鮮榴槤和更多水果到中國。（編輯：郭中翰）1120118

#美國
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