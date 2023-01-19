馬斯克拍賣推特總部物件 鳥形雕塑逾300萬成交

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（中央社舊金山18日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）拍賣推特（Twitter）舊金山總部辦公室的家具、裝飾物件及廚房設備等，其中一個推特小鳥雕塑今天以10萬美元（約新台幣306萬元）落槌。

法新社報導，加州拍賣服務公司Heritage Global Partners證實，「推特辦公室多餘資產」在線上拍賣略超過24個小時，拍賣物件也包括一個10英尺高的推特鳥形標誌霓虹燈，以4萬美元拍出。

推特拍賣的631項物件中，還包括濃縮咖啡機、符合人體工學的辦公桌、電視、自行車充電站、披薩烤箱和一個形狀像@符號的裝飾花盆。

馬斯克上月表示，在他為陷入困境的推特尋找新執行長時，他也著手大砍成本，目前公司糟糕的財務狀況已有改善。

當時，反覆無常的馬斯克在即時線上聊天論壇上表示，若沒有這些改變，包括解雇半數以上員工，那麼推特每年要流失30億美元。

馬斯克以440億美元併購推特沒幾週，宣布旗下7500名員工有逾一半遭裁撤，各界擔憂推特將缺乏人手審核內容；馬斯克大刀闊斧的舉措令政府感到憂心，廣告商也嚇到紛紛撤資。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120119