土耳其無人機廠商擊敗多國勁敵 奪科威特百億訂單

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土耳其無人機製造商拜卡科技18日宣布搶下科威特3.7億美元訂單，售予科威特拜拉克塔TB2武裝無人機。（圖取自facebook.com/BaykarTech）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）土耳其拜拉克塔無人機在俄烏戰爭中打響知名度，成為軍事市場討論度高的商品之一。製造商拜卡科技近期擊敗中國等無人機大國，搶下科威特3.7億美元（約新台幣112.3億元）的訂單。

拜卡科技（Baykar Technology）昨天於推特宣布，在與美國、歐洲及中國的大公司競爭中獲勝，但未提將售予科威特多少架拜拉克塔TB2武裝無人機及交付時間。消息人士告訴媒體中東之眼（Middle East Eye），科威特購入18架無人機。

業界人士指出，每架TB2售價約為500萬美元，另需搭配100枚智慧微型彈藥MAM-L，加起來價格為1500萬美元。培訓及指揮控制中心另收費用，採購總額因購買的無人機數量而異。每座中心最多可以控制6架無人機。

TB2無人機在利比亞、敘利亞及亞塞拜然納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的衝突中表現亮眼。不過，TB2從未與有先進電子戰能力及防空系統的軍隊對戰，直到俄烏戰爭爆發，TB2重挫俄軍試圖奪取基輔的攻勢，才取得相關實戰經驗，也證明能有效打擊深入烏克蘭境內的俄軍。

拜卡科技去年與阿拉伯聯合大公國達成協議，以20億美元售出120架TB2。路透社指出，拜卡科技已經交付20架。

到目前為止，一共有28個國家使用TB2，包括北大西洋公約組織（NATO）成員波蘭。

另有跡象顯示日本正密切關注土耳其無人機發展。日經亞洲（Nikkei Asia）去年9月引述土耳其國防產業人士指出，應日方要求，由土耳其軍火企業STM所研製的Kargu-2型無人機模型，於日本靜岡一所軍事情報學校舉辦的閉門展覽中展出。

拜卡科技與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）家族關係密切。首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）是艾爾段的女婿。

根據國際國防工業部落格Oryx，中國「翼龍」及「彩虹」系列型號無人機已出口至沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、土庫曼及衣索比亞等國。

擁有最尖端無人機技術的美國，僅向英國、法國、義大利及西班牙等少數國家出口武裝無人機。拜卡科技2018年才與卡達簽署第一份無人機出口協議，近年急起直追，吸引全球軍事迷目光。（編輯：周永捷）1120119